La Audiencia de Córdoba registra un 70% más de asuntos civiles en 2025 y ve "necesario" incrementar plantilla

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CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Córdoba ha registrado 3.161 asuntos penales, un 16% más, en 2025 y se han resuelto 2.996, un 9% más. Pese a ello, la pendencia ha aumentado un 38% por el aumento del número de ingresos. Y en la jurisdicción civil se contabilizaron 2.871 asuntos, un 70% más, y se resolvieron 2.091, un 18% más. La pendencia, debido al elevadísimo incremento de asuntos ingresados, ha aumentado un 57%. Ante ello, se considera "necesario" el incremento de la plantilla en dicha jurisdicción.

Según recoge la memoria de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a la Audiencia, consultada por Europa Press, en las tres secciones --una civil y dos penales-- han ingresado un total de 6.032 asuntos, 3.161 penales y 2.871 civiles.

En relación a la situación en lo civil, se indica que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 200 asuntos por magistrado y año para las secciones civiles de audiencias provinciales, esa cifra es "superada ampliamente y es necesario incrementar la planta judicial, sin perjuicio de valorar medidas de apoyo mediante comisión de servicio con relevación de funciones, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta".

La carga de trabajo civil fue de 4.241 asuntos --pendientes a principio de año más registrados-- y de ella se ha resuelto el 49% a lo largo del año. De los 2.683 recursos civiles iniciados, el 36% corresponde a recursos de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, el 23% corresponde a apelaciones de juicios ordinarios, el 16% a apelaciones de autos, el 12% a juicios verbales, el 9% apelaciones de Juzgados de familia y el 2% a resoluciones del Juzgado de lo Mercantil.

Se han dictado un total de 1.876 resoluciones civiles, que se distribuyen en 1.399 sentencias y 477 autos, todos ellos resolviendo recursos, clasificándose en 37% estimatorios, 61% desestimatorios y 2% anulatorios.

En el último año, se han ingresado un 70% más asuntos y se han resuelto un 18% más que la anualidad anterior, pero "el incremento de ingreso de asuntos ha sido tan elevado, que ha provocado que la pendencia también aumente de forma considerable", en concreto un 57%, se expone.

El volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad" de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo civil se ha resuelto el 49%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, a partir de 12 meses, "plazo elevado".

LA JURISDICCIÓN PENAL

En la jurisdicción penal, se han resuelto durante 2025 un total de 138 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. De todos los asuntos penales iniciados, el 8% corresponde a procesos en única instancia. De los 242 procesos penales en única instancia registrados el 63% corresponde a procedimientos abreviados; el 36%, a sumarios, y el 1% restante, a procesos de la Ley del Jurado.

Por otro lado, los 2.781 recursos iniciados son en un 57% apelaciones de autos, en un 14% apelaciones en procedimientos por delito y en un 10% apelaciones de juicios rápidos y un 9% apelaciones de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Del total de la carga de trabajo penal --asuntos pendientes a principio de año más asuntos registrados-- la Audiencia ha resuelto el 83%, algo que "permite hablar de un correcto esfuerzo resolutivo". Se han dictado un total de 2.966 resoluciones penales, 1.062 sentencias y 1.904 autos finales.

Al respecto, la actividad penal de la Audiencia Provincial se ha incrementado en 2025. Han subido tanto los asuntos registrados como los resueltos. La pendencia ha aumentado, sobrepasando los 600 asuntos.

Así, el volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad" de los magistrados. De la carga total de trabajo se ha resuelto en la Sección Segunda el 93% y en la Tercera el 73%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, en torno a un mes en la Sección Segunda y cuatro meses en la tercera.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de audiencias provinciales, esa cifra es superada en las dos secciones.