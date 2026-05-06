Auditorio Caja Rural Granada acoge el 13 de mayo 'Granada sénior: Planificando el futuro' con la periodista Teresa Viejo

Cartel anunciador del evento. - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada organiza junto a el diario 65YMÁS y el Ayuntamiento de Granada el encuentro 'Granada sénior: Planificando el futuro', que tendrá lugar el próximo 13 de mayo a las 17,00 horas en el Auditorio Caja Rural Granada.

El evento, que contará con la presencia del presidente de Caja Rural Granada, Antonio León, la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, y la periodista Teresa Viejo, ha sido presentado este miércoles por la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Granada, toda vez que se enmarca en el Mes del Mayor impulsado por el consistorio granadino.

Entre los objetivos de esta propuesta destaca, la necesidad de abordar, de la mano de expertos y especialistas, la planificación con éxito la jubilación para favorecer una longevidad saludable y activa.

Para ello, se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Claves para planificar nuestro futuro', en la que participarán como ponentes: Juan Laborda, Responsable de Banca Privada de Caja Rural Granada; Amparo Arrabal, Concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores del Ayuntamiento de Granada; Gerardo Cuerva, Presidente de Cámara de Comercio de Granada; José Juan Jiménez, Decano de la Facultad de Medicina de la UGR; y José Luis Cabezas, doctor en Gerontología Social. La sesión estará moderada por Ana Bedia, directora de 65YMÁS.

A continuación, tendrá lugar una entrevista sobre 'Transición activa' a Rosa Estañ, Presidenta del Secot Granada, también, a cargo de Ana Bedia, conductora del evento. La reconocida periodista Teresa Viejo cerrará el acto.

Durante su intervención en la presentación del acto, Servián ha destacado que, desde Fundación Caja Rural Granada, "estamos muy satisfechos de colaborar con el Ayuntamiento de Granada y con 65YMÁS en este proyecto dirigido a las personas mayores, un colectivo prioritario para la Entidad".

Asimismo, ha subrayado que "es fundamental impulsar iniciativas que promuevan un envejecimiento activo y saludable, generando entornos en los que todas las edades se sientan valoradas", y ha calificado el programa del evento como "inmejorable" para dar respuesta a esta necesidad.

"Según datos de la Seguridad Social, cerca de cuatro millones de personas se jubilarán en la próxima década, una cifra que nos invita a reflexionar y a actuar con responsabilidad para garantizar su bienestar", ha manifestado Servián quien ha considerado que, "por ello, el cuidado de las personas mayores ha sido siempre una de las prioridades de Fundación Caja Rural Granada". Un compromiso que, además, se ha reforzado en los últimos años: "Vivimos más tiempo y esto nos plantea un reto clave: aprender a envejecer de forma activa, saludable y plena".

Las personas interesadas en asistir a 'Granada sénior: Planificando el futuro' pueden inscribirse a través de la web de Fundación Caja Rural Granada 'www.fundacioncrg.com'.