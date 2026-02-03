Autobuses prevén más de 15.000 viajeros para Carnaval tras dispararse un 143% la demanda por el accidente de Adamuz

Imagen de un autobús Socibus en la estación. - SOCIBUS

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de transporte por carretera encaran el próximo Carnaval con previsiones de refuerzo ante el fuerte incremento de viajeros registrado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha obligado a miles de usuarios a buscar alternativas al tren para desplazarse entre Madrid y Andalucía, especialmente hacia destinos como Cádiz y Huelva entre los que destacan el autobús y el avión.

Uno de los principales operadores afectados por este cambio de tendencia ha sido el Grupo Socibus, que explota las líneas regulares nacionales VAC 214 y 215, que conectan Madrid con las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Según ha informado la compañía, tras el accidente ferroviario el número de viajeros se ha disparado hasta rozar los 30.000 pasajeros solo en enero, frente a los 12.000 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento del 143%.

Este aumento de la demanda ha obligado a la empresa a multiplicar el número de autobuses de refuerzo y a ampliar los horarios de taquillas y atención al cliente para poder atender el mayor flujo de usuarios.

En la actualidad, entre semana las expediciones entre Madrid y Andalucía --sumando ambos sentidos-- superan los 40 autobuses diarios, mientras que los fines de semana llegan a alcanzar los 60 vehículos.

La compañía ha advertido además de un cambio de comportamiento entre los viajero: desde el accidente, muchos esperan hasta última hora para comprar su billete en taquilla, una práctica que consideran arriesgada por la limitación de plazas y que dificulta la planificación de servicios.

De cara a febrero, Socibus encara el mes con la vista puesta tanto en la huelga anunciada en el sector ferroviario como en el pico de demanda habitual por los Carnavales de Cádiz y Huelva, además del puente de Andalucía.

En este contexto, la empresa ya tiene previstos servicios de refuerzo que irá poniendo a la venta conforme aumente la demanda, y estima que enter el 12 y el 27 de febrero --periodo que engloba Carnaval y el puente-- superará los 15.000 viajeros.

Por su parte, Iberia decidió reforzar su operativa en Andalucía el lunes 19 de enero, tras el accidente ferroviario, para facilitar los desplazamientos con Madrid.

Estos refuerzos se han concentrado en las rutas que conectan la capital con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada.

Entre el 19 y el 15 de febrero, la aerolínea ha puesto a disposición de los viajeros en Andalucía 27.362 plazas adicionales.

En cuanto a los trenes, desde el pasado 20 de enero, Renfe activó un Plan Alternativo de Transporte por la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Desde entonces, 39.727 viajeros han utilizado los servicios especiales de Renfe entre Madrid y Andalucía.

Según ha señalado la compañía y como actualización, a partir de este lunes, el servicio Madrid-Cádiz se realiza de Madrid a Villanueva de Córdoba por AVE, de Villanueva de Córdoba a Córdoba en autobús, y enlaza con un servicio Alvia de Córdoba a Cádiz, y las paradas intermedias Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando.