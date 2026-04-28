Autopistas y autovías concentran el 68% de más de 30.000 denuncias formuladas por exceso de velocidad en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de un accidente en la AP-4 en Los Palacios. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30.643 conductores han resultado infractores, y por tanto, denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 9,3% del total, durante los siete días de la campaña de vigilancia y control de la velocidad en las carreteras andaluzas desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 13 y el 19 de abril. Un porcentaje del orden al registrado en la última campaña. De total de denuncias, el 68,7% se formularon en autopistas y autovías, vías que concentraron el mayor porcentaje de infracciones (21.045 denuncias), el 31,1% en carreteras convencionales (9.533) y el 0,2% en travesías (65).

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 535 puntos de control de velocidad y controlaron a 329.992 vehículos. Estas cifras suponen un aumento de 120 puntos de control y un aumento en más de 54.000 vehículos controlados respecto a la última campaña de 2025.

De esta manera, la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que "se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías", donde se han realizado el 67,3% del total de controles; el 32,3% se registraron en carreteras convencionales y el 0,4%, en travesías.

RADARES DINÁMICOS

Cuando los controles fueron realizados en autovías y autopistas, mediante radar dinámico (con el radar embarcado en el vehículo y circulando), la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 130 km/h, lo que supone 10 km/h por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías. En carreteras convencionales, en los controles realizados con radar dinámico, la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 124,5 km/h, lo que supone 34,5 km/h por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías.

En el ámbito penal, tres de los conductores denunciados en vías interurbanas incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. A estos resultados se suman los controles realizados por policías locales en sus respectivos ámbitos de competencia, una colaboración que refuerza el mensaje de respeto a los límites de velocidad en cualquier tipo de vía.

Por último, "está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste".