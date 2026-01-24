Las autoridades civiles y militares despiden al legionario ceutí fallecido en Adamuz (Córdoba)

Capilla ardiente del capitán de la Legión ceutí Álvaro García Jiménez que falleció en el accidente de tren en Adamuz, a 23 de enero de 2026, en Ceuta (España). - ANTONIO SEMPERE/EUROPA PRESS

CEUTA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales autoridades civiles y militares de Ceuta han rendido este sábado homenaje al legionario ceutí Álvaro García, fallecido en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en un solemne acto de honras fúnebres celebrado en el acuartelamiento de La Legión.

El acto ha tenido lugar a las 10.00 horas en el acuartelamiento García Aldave, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión de Ceuta, unidad en la que el joven militar prestaba servicio. Este viernes, el Salón del Príncipe acogió una capilla ardiente en honor al joven militar.

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas; la delegada del Gobierno, Cristina Pérez; o el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández, además de numerosos mandos militares, legionarios y representantes institucionales.

Tras la celebración de la misa, se ha llevado a cabo el acto fúnebre, durante el cual han sonado el himno nacional, El Novio de la Muerte y la canción del legionario. El Ejército hizo entrega a la familia del fallecido de la bandera nacional y el chapiri antes de que el féretro fuera sacado a hombros por sus compañeros legionarios.

Minutos antes del inicio del acto, el teniente coronel Javier Veiga, jefe de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión de la Comandancia General de Ceuta, ha comparecido ante los medios para expresar el sentir de la unidad tras varios días "tensos, largos y agónicos" desde que se produjo el accidente.

"El sentimiento es de pena, de muchísima pena. Ahora lo que esperamos es poder despedir a nuestro compañero como se merece y que los padres puedan empezar a pasar el duelo, arropados por todos nosotros", ha señalado.

Veiga ha explicado que, nada más conocerse la noticia, varios compañeros se desplazaron a Córdoba para acompañar a los padres del legionario y gestionar los trámites necesarios, además de prestarles apoyo personal en esos momentos de extrema dificultad. "Hemos intentado ayudarles y arroparles en todo aquello que han necesitado", ha indicado.

Sobre la figura de Álvaro García, el jefe de la IV Bandera ha destacado que el recuerdo que deja en la unidad será "imborrable". "Era una persona extraordinaria, abnegada, disciplinada, pero sobre todo alegre y tremendamente generosa. Contagiaba esa alegría a todos los que trabajábamos a su alrededor", ha afirmado, subrayando que sus compañeros tratarán de honrar su memoria viviendo "con alegría", tal y como marca el credo legionario.

La capilla ardiente, instalada este viernes a las 17.00 horas en el Salón del Príncipe del Acuartelamiento García Aldave, permaneció abierta al público y recibió la visita de numerosos ceutíes, así como de mandos militares de todos los cuerpos adscritos a la Comandancia General de Ceuta, que quisieron rendir un último homenaje al legionario y mostrar su apoyo a la familia.