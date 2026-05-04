Avances en el 'Plan Norte' en Granada con la incautación de 2.800 plantas de marihuana y 86 enganches ilegales a la luz

Plantación 'indoor' de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional avanza en el desarrollo del dispositivo en el distrito Norte de la ciudad de Granada que ha permitido nuevos desmantelamientos de varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana con la incautación de unas 2.800 plantas y la detección de casi 90 enganches ilegales al fluido eléctrico.

Así, en concreto, y según las cifras difundidas por el cuerpo en una nota de prensa, las últimas intervenciones se han saldado con la cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente y uno con entrada voluntaria. Además, se ha identificado a un total de once personas de las que se ha detenido a dos por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

Se ha producido la referida incautación de cerca de 2.800 plantas de cannabis entre las cinco viviendas; y, paralelamente, se han inspeccionado 89 viviendas en relación con el suministro eléctrico resultando que 86 de las mismas contaban con acometidas ilegales.

AMPLIO DISPOSITIVO CON POLICÍAS Y PERSONAL DE ENDESA

La Policía Nacional dentro del 'Plan Norte' mantiene un amplio dispositivo que cuenta con la participación de numerosos efectivos del cuerpo además de varios empleados de la compañía eléctrica Endesa. Según señalan, el objetivo se ha centrado en la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, y el desmanteliamiento paralelo de varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana.

Durante el dispositivo que se ha desarrollado en los últimos días se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 89 viviendas, resultando que 86 de ellas contaban con acometidas ilegales. Dichas inspecciones fueron realizadas junto con el personal de Endesa.

En cuanto a las referidas plantaciones 'indoor', contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas. En total se registraron judicialmente cuatro viviendas investigadas, resultando todas ellas positivas en cuanto al cultivo de marihuana. También se realizó el registro autorizado por su morador de otra vivienda donde se encontraron 200 plantas

En total, según resume la Policía Nacional, se ha producido la incautación de cerca de 2.800 plantas de cannabis y se ha identificado a un total de once personas de las que se ha detenido a dos por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.