Avanza lamenta que se mantenga la huelga en el metro tras ofrecer incremento salarial del 23,5% en cuatro años

Archivo - Metro de Granada. Archivo. - MANUEL OLMEDO/JUNTA - Archivo

GRANADA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Avanza, operador del Metro de Granada por encargo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha lamentado que el comité de empresa mantenga la huelga convocada esta semana pese al "esfuerzo negociador" que, según defiende, ha realizado durante las negociaciones del nuevo convenio colectivo, con una propuesta de incremento salarial acumulado del 23,5 por ciento para el periodo 2026-2029.

Avanza considera "precipitada" la convocatoria de movilizaciones tras "únicamente" seis reuniones negociadoras desde el inicio de las conversaciones el pasado 18 de marzo y acusa a la representación sindical de recurrir a una "estrategia de presión" basada en paros parciales de lunes a jueves y huelga total el viernes "afectando de forma directa a miles de ciudadanos".

La empresa recuerda que para alcanzar acuerdos en los anteriores convenios colectivos del Metro de Granada fueron necesarias 22 y 12 reuniones, respectivamente, lo que a su juicio evidencia que el actual proceso negociador se encontraba todavía en una fase" muy inicial cuando se decidió activar el conflicto laboral".

Durante las distintas reuniones celebradas, Avanza formuló inicialmente una propuesta de incremento salarial acumulado del 14,95 por ciento para el periodo 2026-2029 y, en "un último intento de evitar la huelga y desbloquear la situación", mejoró su oferta el pasado sábado 9 de mayo hasta alcanzar un incremento salarial acumulado del 23,5 por ciento en cuatro años.

A juicio de la empresa, esta propuesta se "adaptaba sustancialmente" a las pretensiones iniciales planteadas por la representación sindical en materia salarial y suponía "un avance muy importante" en el proceso de equiparación retributiva con otros metropolitanos andaluces, principal reivindicación defendida por el comité de empresa durante la negociación.

De hecho, "con la propuesta planteada por Avanza, los trabajadores del Metro de Granada alcanzarían --e incluso superarían durante la vigencia del convenio propuesto-- los niveles salariales actualmente existentes en otros metros andaluces con mayor trayectoria y antigüedad en explotación comercial", defiende el operador del metro.

La empresa ha querido subrayar además que este "esfuerzo económico se ha planteado llevando al límite las posibilidades presupuestarias del actual contrato de operación del servicio".

Asimismo, la oferta salarial planteada situaría la retribución media de los trabajadores del Metro de Granada aproximadamente un 81 por ciento por encima del salario medio bruto anual de la provincia de Granada, "reforzando aún más unas condiciones retributivas que ya se encuentran claramente por encima de la media provincial", defiende.

"Del mismo modo, y teniendo en cuenta la evolución salarial acumulada desde el inicio de la explotación del servicio y la última propuesta planteada por la empresa para el nuevo convenio colectivo, los salarios del Metro de Granada habrían experimentado un incremento acumulado cercano al 66 por ciento en apenas trece años", agregan desde Avanza.

MEDIDAS SOCIALES

En relación con las denominadas "medidas sociales" y organizativas planteadas por la representación sindical, Avanza afirma que las actuales condiciones laborales del Metro de Granada "ya contemplan determinados parámetros organizativos más favorables que los existentes en otros metropolitanos comparables, como ocurre con la jornada anual efectiva, actualmente inferior en ocho horas a la existente en el Metro de Sevilla".

Lamenta que, "pese a todo ello, el comité de empresa decidió rechazar la propuesta y mantener la huelga, impidiendo continuar desarrollando un proceso negociador que apenas había comenzado y que requería de un marco de diálogo y responsabilidad compatible con la prestación de un servicio público esencial para Granada y su área metropolitana".

Avanza reitera que su prioridad continúa siendo "garantizar la calidad y continuidad del servicio, minimizar el impacto sobre los usuarios y mantener una negociación responsable y realista, compatible con la sostenibilidad económica del contrato y con el interés general".

SEGUIMIENTO

Los paros parciales están siendo secundados por el cien por cien de la plantilla, con unos servicios mínimos del 50 por ciento y sin incidentes relevantes, salvo los retrasos propios en los trenes.

Tras el encuentro del fin de semana con la empresa, el comité de empresa decidió continuar con los paros parciales y la jornada completa de huelga del próximo 15 de mayo al afirmar que la oferta de la empresa "solo hablaba de la parte económica, pero nunca se tuvo en cuenta la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras del metro de Granada".

"Solo cabía la posibilidad de verse contemplada en los dos últimos años de convenio, condicionadas estas a la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, lo que hacía inviable la firma de acuerdo al estar todas las mejoras reflejadas a la vuelta de cuatro años", según expusieron en ese momento.

Los tramos horarios de la huelga son los siguientes: el 11 y el 13 de mayo de 7,00 a 9,30 horas; de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas. El 12 y el 14 de mayo, de 7,30 a 10,00 horas; de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Ya el 15 de mayo se prevé que la huelga se extienda toda la jornada.