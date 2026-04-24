Aviso amarillo este viernes por lluvias y tormentas en toda Andalucía, salvo en Huelva y Sevilla

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este viernes, 24 de abril, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en gran parte de Andalucía, concretamente en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, dentro de la provincia de Almería se mantendrá activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la zona del Poniente y la capital desde las 9,00 horas hasta la medianoche, donde se estima una acumulación de 15 l/m2 en una hora.

Asimismo, en Granada estará activado el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico en las comarcas Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras y también la costa granadina a partir de las 9,00 horas de esta mañana y finalizará al término de la jornada. En estas ubicaciones se espera una acumulación de 15 l/m2 en una hora.

Pasando por la provincia de Málaga, las zonas de Antequera y Axarquía permanecerán bajo este mismo nivel por lluvias y tormentas durante este viernes desde las 9,00 horas hasta el inicio de la madrugada.

Respecto a Jaén, también contará con el nivel amarillo por estos fenómenos meteorológicos ya mencionados en la comarca jienennse de Morena y Condado desde las 16,00 horas de la tarde hasta el término de la jornada, donde se espera igualmente una precipitación acumulada de 15 l/m2.

Por otro lado, varios puntos de Andalucía Occidental también estarán bajo aviso amarillo por fuertes precipitaciones durante la jornada de este viernes, concretamente en las zonas del Estrecho y el litoral gaditano a partir de las 10,00 horas hasta las 18,00 horas, también con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Córdoba, la Aemet activará a partir de las 16,00 horas de la tarde el aviso amarillo tanto por lluvias como por tormentas en la comarca de Sierra y Pedroches, el cual permanecerá vigente hasta la medianoche.