Aviso naranja este domingo por oleaje y viento en Granada y Almería, y amarillo por nieve y lluvia en litoral andaluz

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 25 de enero, avisos naranja y amarillos por fenómenos costeros y vientos en Almería y Granada; de nivel amarillo por fuertes lluvias en las provincias de Granada, Jaén y Cádiz, esta última también se verá afectada, junto a Málaga, por el aviso amarillo debido a la presencia de oleaje--. Asimismo, estará vigente la alerta por nevada en Granada y Jaén.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, los avisos de nivel naranja por oleaje y viento estarán activados durante la jornada de este domingo desde esta madrugada hasta la medianoche del lunes.

En concreto, estos fenómenos meteorológicos se concentrarán en las áreas almerienses de el Poniente y el Levante almeriense, además de la costa granadina, donde el viento del oeste podrá alcanzar entre 60 a 70 km/h y las olas serán de tres a cinco metros de altura.

No obstante, la Aemet también mantendrá activado desde las 20,00 horas de este sábado hasta las 5,00 horas de esta madrugada el nivel amarillo por fuerte oleaje en el Estrecho y litoral gaditano, con mar combinado del oeste de cuatro a cinco metro. Igualmente, en la zona del Estrecho este aviso se reactivará a las 9,00 horas hasta el término de la jornada, donde se espera rachas de viento del oeste o suroeste de hasta 50 y 61 km/h. Además, las comarcas malagueñas de Axarquí y Sol y Guadalhorce también contarán con esta alerta por fenómenos costeros desde las 12,00 horas hasta la media noche.

En cuanto a las lluvias, harán acto de presencia en las zonas granadinas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras; así como en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, y Capital y Montes de Jaén, todas a partir de las 6,00 horas de este domingo hasta la medianoche. En dichas localizaciones, se prevé una precipitación acumulada 40 litros por metro cuadrado en doce horas, cuya acumulación conjunta con deshielo que puede afectar al caudal de los ríos. Por otro lado, la parte de Grazalema, en la provincia de Cádiz, registrará este nivel amarillo desde las 11,00 horas hasta las 00,00 horas, con una precipitación acumulada de 60 mm en doce horas.

Respecto a los vientos, estará vigente el nivel naranja en la comarca almeriense del Valle de Almanzora y Los Vélez, donde se esperan rachas de viento de 90 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste, aunque se pueden dar rachas puntuales de hasta 100 km/h en zonas altas expuestas.

Al hilo, las alertas amarillas también se activarán este domingo en el Poniente y Almería capital junto a la zona del Levante desde las 06,00 horas hasta el término de la jornada, con rachas máximas de viento de 80 km/h, mientras que en la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas permanecerá activo desde esta madrugada hasta la medianoche del lunes. Por otro lado, la costa granadina también sufrirá este mismo fenómeno a partir de las 04,00 horas hasta el final del día, donde el viento podrá alcanzar rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la jornada de este domingo hará acto de presencia las nevadas, concretamente en las zona de Cazorla y Segura, en Jaén, desde las 11,00 hasta las 12,00 horas, donde se espera una acumulación de cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de los mil metros, que irá ascendiendo durante la mañana hasta 1400. Asimismo, el aviso amarillo estará activado por este mismo fenómeno en la zona granadina de Guadix y Baza desde esta medianoche hasta las 12,00 de la mañana. En esta área, la acumulación de nieve en 24 horas será de dos centímetros, aunque se esperan por encima de 1200 metros, irá ascendiendo durante la mañana hasta 1400.