El Ayuntamiento de Córdoba activa la fase de selección definitiva de los proyectos que integrarán el Plan Edilquivir

Archivo - El Ayuntamiento de Córdoba (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el procedimiento para la selección de operaciones que conformarán el Plan de Actuación Integrado Edilquivir. Este es "un paso administrativo fundamental" de cara al desarrollo de las inversiones previstas para la mejora de infraestructuras del Distrito Sur de la ciudad, pues supone acreditar ante la Unión Europea que todos los proyectos definidos cumplen con los proyectos de elegibilidad fijados en la convocatoria de fondos y que son estratégicos para la capital de provincia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, entre las actuaciones planteadas, destacan la construcción de vivienda para jóvenes, la rehabilitación del circuito del parque Cruz Conde, el desarrollo de un plan de transformación empresarial del barrio Guadalquivir, la adecuación del campo de San Eulogio o la construcción de un nuevo centro de servicios sociales. En total, son nueve proyectos clave que el Ayuntamiento pondrá en marcha con el respaldo de 12 millones de euros de financiación europea.

Asimismo, ha indicado que a esa cifra se unirá la aportación del consistorio, por lo que el Plan Edilquivir movilizará 20 millones de euros de inversión para conectar de forma efectiva el Distrito Sur con el resto de la ciudad, promoviendo su transformación desde el punto de vista social, medioambiental, cultural y económico.

La convocatoria se produce después de que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda validase la documentación necesaria para que la administración municipal asuma plenamente sus funciones como Organismo Intermedio Ligero.

Esta figura jurídica faculta al consistorio como una entidad delegada para seleccionar, gestionar y controlar directamente los proyectos que recibirán financiación europea. El procedimiento se dirige a las distintas delegaciones y organismos municipales (Servicios Sociales, Infraestructuras, GMU, Imdeco, etc.) implicados en el desarrollo de los proyectos.

Ahora deberán tramitar sus solicitudes de financiación, asegurando que cada operación cumpla con los criterios de sostenibilidad, eficiencia y alineamiento que exige la normativa de la Unión Europea. Después de este trámite, quedarán constituídas como responsables directas de las iniciativas.

Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento ha habilitado en su página web un apartado específico donde se detalla la convocatoria y toda la información necesaria para los beneficiarios. Con la puesta en marcha de este proceso, el Ayuntamiento de Córdoba inicia la fase operativa para cumplir con el compromiso adquirido en el momento en que optó a esta convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, garantizando una ejecución ágil y transparente de los fondos asignados.