El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para atender a los damnificados por los terremotos de Venezuela

Un edificio en ruinas por los terremotos en la urbanización Altamira​ de Chacao​ al este de Caracas, en Venezuela. - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba activará las ayudas de emergencia vinculadas a la Delegación de Cooperación y Solidaridad para colaborar en la atención a los damnificados por los terremotos que han sacudido el norte de Venezuela. Estas ayudas, que se pondrán en marcha con carácter de urgencia, tienen como objetivo contribuir en las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción de las zonas afectadas.

En una nota, la delegada de Cooperación, Narci Ruiz, ha mostrado "la total disposición del Consistorio cordobés para colaborar, en la medida de las posibilidades, a paliar los efectos de esta tragedia". Al mismo tiempo, ha adelantado que "durante los próximos días se trabajará para concretar la aportación municipal que se puede asumir con cargo a estas ayudas". Una cantidad que se transferirá a las organizaciones no gubernamentales que se encuentren interviniendo directamente sobre el terreno.

Para la concejal, "esta fórmula permite que la ayuda que podemos prestar desde la distancia llegue de forma más rápida y directa a la población venezolana", a quien ha transmitido toda "la solidaridad y apoyo en estos momentos". De igual forma, ha enviado "un mensaje de ánimo a la población venezolana que reside actualmente en Córdoba".

En el mismo sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado su "conmoción ante las noticias que se conocen en las últimas horas tras los terremotos que han azotado Venezuela". El primer edil de la ciudad confía en que "la actuación de los servicios de emergencia minimice el número de víctimas mortales y de heridos", al tiempo que ha transmitido "la voluntad total de Córdoba para colaborar, como siempre hemos demostrado".

OTRAS AYUDAS

La Delegación de Cooperación y Solidaridad ha desplegado líneas de ayuda similares para hacer frente a otras crisis humanitarias. Destaca la puesta en carga, por segundo año consecutivo, de una subvención a Unicef por valor de 50.000 euros para la cobertura de necesidades alimentarias de niños en la Franja de Gaza.

Igualmente, en este mismo mes, el Consistorio ha dado trámite a una línea de ayuda para la recuperación agrícola de Mozambique, dotada con 12.000 euros de presupuesto, a la vez que prepara la activación de otras acciones en territorios afectados por conflictos armados.