El Ayuntamiento de Córdoba anuncia las entidades ganadoras en los premios del Concurso Municipal de Cruces de Mayo 2026

Archivo - Cruz de Mayo de la Hermandad del Via Crucis en la edición pasada. - ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO MATEO INURRIA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Fiestas y Tradiciones del Consistorio de Córdoba ha anunciado este sábado a las entidades que han resultado ganadoras de los premios del Concurso Municipal de Cruces de Mayo de 2026.

Según ha precisado la Administración local, la Hermandad de la Soledad, situada en la Plaza de la Lagunilla, en la modalidad del Casco Histórico; la Asociación de Vecinos Cañero Nueva, ubicada en la calle Párroco Bartolomé Blanco, en la modalidad de Zonas Modernas y Acpacys, radicada en la calle Dolores Ibaruri, en la modalidad de Recintos Cerrados han obtenido el primer premio, que supone una dotación económica de 2.000 euros.

En concreto, la lista de premios en la modalidad del Centro Histórico la completan la Hermandad Oración en el Huerto, en la Plaza Tierra Andaluza, con 1.260 euros de premio; y la Hermandad del Calvario, en la Plaza de las Cañas, que ha obtenido 980 euros. Los tres premios adicionales, cuya retribución es de 300 euros, han recaído en la Hermandad del Buen Suceso, en la Plaza Poeta Juan Bernier; la Cofradía de la Paz, en la Plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza y en la Asociación Vecinal La Medina de Córdoba, en la Plaza de Jerónimo Páez.

Por su parte, la modalidad de Zonas Modernas se completa con la Hermandad del Descendimiento, en Jardines del Rocío, en segundo lugar; y la Asociación Cultural Los Quintos, en el Bulevar Hernán Ruiz, completando el podio. Por su parte, los tres premios adicionales han sido adjudicados a la Parroquia Santuario Nuestra Señora Fuensanta Córdoba, en la plaza homónima; la Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuan y la Hermandad de Jesús Caído, en Plaza Flor de Olivo.

Finalmente, en Recintos Cerrados acompañan a Acpacys en el podio la Asociación de Vecinos Alcázar Viejo, en la Torre de Belén (calle San Basilio), y la Hermandad Cristo de Gracia-Peña Los Emires, en la calle Queso, 5. Los premios adicional han sido concedidos a la Hermandad de los Dolores, en Plaza de Capuchinos; la Hermandad del Santo Sepulcro, en el recinto Triunfo de San Rafael; y a la Hermandad de la Esperanza, en el Cine Fuenseca.