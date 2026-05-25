El Ayuntamiento de Córdoba aprueba las actuaciones a subvencionar por la Junta con hasta 854.000 euros por las borrascas

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado las actuaciones a subvencionar por la Junta de Andalucía en el marco del acuerdo de 18 de febrero del Consejo de Gobierno andaluz como consecuencia del tren de borrascas sufridas en la comunidad autónoma entre el 23 de enero y el 16 de febrero, con una cuantía máxima a la cual se puede aspirar es de 854.863 euros.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que entre los proyectos están el muro perimetral del campo de fútbol de Alcolea, la cubierta de la piscina de la calle Marbella, el campo de fútbol de Noreña, la piscina de Fuensanta, el campo de fútbol de Naranjo, el colegio San Juan de la Cruz, la reparación de la cubierta del Gran Teatro y del Teatro Góngora.

También otras actuaciones ya ejecutadas a través de gasto corriente son la limpieza del tanque de tormentas, la limpieza del colector del arroyo Pedroche, la limpieza del colector de Las Quemadas en su entrada a Rabanales, la limpieza del colector de La Torrecilla o la limpieza del colector de la EDAR de Majaneque.

Por otra parte, ha salido adelante un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y la entidad Ouigo España SAU para la promoción del destino Córdoba entre los usuarios y potenciales usuarios de esta operadora ferroviaria y favorecer el tráfico de pasajeros a la ciudad.

Ha recibido el visto bueno un convenio de colaboración con la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses, con una subvención de 25.000 euros, para la promoción de los patios de Córdoba mediante el mantenimiento y adecentamiento de los patios ubicados en la Casa de las Campanas, en el número 1 de la Calle Siete Revueltas, y el número 44 de la Calle San Basilio, durante el año 2026.

SERVICIOS SOCIALES

En materia de servicios sociales, se han aprobado convenios de colaboración con la entidad Casa Familiar San Francisco de Asís-Instituto Franciscano de Cruz Blanca, con 3.800 euros, para el desarrollo del proyecto 'Ocio inclusivo y cultural: Experiencia en Puy du Fou', con nueve hombres y seis mujeres con discapacidad intelectual, ha comentado el edil.

Con la Fundación Cordobesa para la integración laboral de los discapacitados (Funlabor), con una subvención de 10.000 euros, para el desarrollo del proyecto 'Artesanías hechas con el corazón', con 24 hombres y 27 mujeres para "favorecer su inserción social y prelaboral".

Con la Asociación Centro Caritativo Buenas Noticias, con una ayuda de 5.000 euros, para la ejecución del proyecto 'Servicio de desayunos a personas desfavorecidas', para 60 hombres y 20 mujeres en riesgo de exclusión social. Y con la Asociación Uno a Uno, con 36.000 euros, para el proyecto 'Cambiando el mundo uno a uno', para atender a personas en el ámbito de la exclusión social.

I PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE CÓRDOBA

En otro orden de cosas, ha recibido el visto bueno la convocatoria del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Córdoba 2026, con los objetivos de "fomentar y difundir la creación artística contemporánea, afianzar la ciudad de Córdoba como referente de la cultura y del presente y apoyar la trayectoria de los artistas participantes", ha explicado Albás. El premio está dotado con 30.000 euros que se otorgarán a la obra ganadora.

Podrán concurrir a este concurso personas mayores de 18 años que presenten obras originales realizadas con posterioridad al año 2020 y no premiadas en otros concursos. Cada concursante podrá concurrir con un máximo de dos obras que podrán ser independientes o formar parte de una misma serie. Serán de temática y técnica libre.

El plazo de presentación de solicitudes será dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Y el jurado valorará la originalidad, la creatividad, la técnica y la calidad pictórica, composición y estructura, manejo del color, la luz, impacto visual y emocional, presentación y conservación. El jurado lo presidirá el alcalde, José María Bellido, y formarán parte ella, Juan Miguel Moreno Calderón y cuatro personas del sector, tanto pintores como expertos.

Asimismo, ha salido adelante un convenio de colaboración con la Fundación Manuel Álvarez Ortega, con una subvención de 8.000 euros, para financiar el proyecto 'Inauguración', que incluye 'Espacio Internacional permanente' y 'Cuadernos', con motivo del duodécimo aniversario de la muerte del poeta Manuel Álvarez Ortega, entre otros puntos.