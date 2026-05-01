El Ayuntamiento de Córdoba autoriza un homenaje artístico en el Parque de Orive en memoria de las víctimas de Adamuz

Manifestantes durante la concentración convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz frente al Congreso, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la realización de un homenaje artístico y conmemorativo en el Parque de Orive en memoria de María del Carmen Abril Vega, vecina de la ciudad profundamente vinculada al arte, la naturaleza y las flores, fallecida en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero de 2026, en el que perdieron la vida un total de 46 personas.

La iniciativa, promovida por familiares, amistades y allegados que han reflejado en una nota, nace con la voluntad de "generar un espacio de memoria colectiva que honre tanto la figura de María del Carmen como la de todas las víctimas del suceso, a través de una intervención respetuosa, simbólica y plenamente integrada en el entorno".

Según han detallado, el Parque de Orive ha sido el lugar elegido por su especial significado personal y emocional, al tratarse de "un espacio estrechamente ligado a la vida cotidiana de la homenajeada, coherente con los valores de cuidado, sencillez y conexión con la naturaleza que definieron su manera de estar en el mundo".

La intervención, que se desarrolla coincidente con la llegada de la primavera, incluirá la pintura artística de un banco ya existente en el parque con motivos florales, la instalación de una pequeña placa conmemorativa y la colocación de piezas cerámicas en forma de pájaros con los nombres de las personas fallecidas en el accidente.

Estas piezas serán dispuestas en un árbol mediante un sistema ligero, biodegradable y no invasivo, diseñado para garantizar la protección del entorno natural en todo momento. El conjunto aspira a convertirse en un espacio de recogimiento, memoria y celebración de la vida, en sintonía con la personalidad de María del Carmen Abril Vega, han precisado los allegados.

Las personas promotoras del homenaje asumirán íntegramente la organización, ejecución y financiación del proyecto, que no supondrá coste alguno para las arcas municipales, y se desarrollará siguiendo en todo momento las indicaciones técnicas establecidas por el Ayuntamiento.

Más allá de su dimensión artística, el homenaje pretende reivindicar una forma de memoria íntima y compartida, basada en los valores que marcaron la vida de la homenajeada: la atención a lo cotidiano, el cuidado de los vínculos y la belleza de lo sencillo.

El proyecto busca, en definitiva, transformar el recuerdo en un gesto vivo, abierto a la ciudadanía, que permita mantener presente una herencia emocional y colectiva que trasciende la pérdida. La intervención se dará a conocer en un acto público el próximo 8 de mayo a las 20,00 horas.