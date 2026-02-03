El Ayuntamiento de Córdoba informa a vecinos de parcelaciones por riesgo de inundación y espera noche "tranquila"

Archivo - Desalojo de casas en parcelaciones más propensas a sufrir inundaciones como Ribera Baja de Alcolea, Camino de la Barca Guadalvalle y la Altea, así como en el asentamiento Molino del Ciego en el Arroyo, a 18 de marzo de 2025 en Córdoba (Andalucía - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que en la tarde de este martes ya se mantienen las reuniones informativas en las parcelaciones del entorno de la barriada de Alcolea y con las parcelaciones y urbanizaciones del entorno del Aeropuerto, "que por experiencia es donde primero hay riesgo de inundación en la ciudad", a lo que ha añadido que sobre las 19,00 horas "el riesgo no es importante" y cree que la noche de este martes al miércoles va a ser "tranquila, pero se mantienen los dispositivos de vigilancia reforzada".

Así lo ha asegurado el primer edil tras reunirse con el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina, al tiempo que ha resaltado que están "trabajando juntas todas las administraciones", teniendo en cuenta que "hay zonas con especial riesgo".

Ante ello, ha insistido en tener "mucha precaución, todos en general, porque es un tiempo muy complejo, puede llover mucho, puede haber crecidas de arroyos y de cauces", de modo que "hay que ser muy precavidos en las previsiones de estar al aire libre, de practicar deporte o de hacer actividades en esos entornos, porque en cualquier momento puede ser que veamos un importante aumento de los cauces", ha trasladado.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha afirmado que, tras "escuchar las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", las distintas administraciones implicadas en el operativo dispuesto para afrontar el temporal, tienen ya a los "operativos vigilantes y preparados para lo que pueda venir".

Molina ha expresado su confianza en que las consecuencias del temporal en la provincia "no sean graves, pero sí decir que estamos preparados, bajo la dirección operativa de la Junta de Andalucía, y que esta emergencia pueda pasar con las menores afecciones posibles" y cuanto antes.

CRECIDAS DE LOS RÍOS

En la mañana de esta jornada, el alcalde ha informado de que este miércoles se celebrará una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) tras consensuar este lunes medidas a adoptar ante la previsión de lluvias a lo largo de estos días que podrían traer consigo una crecida de los niveles de los ríos.

En este sentido, Bellido ha comentado que "como parte de la cuenca del Guadalquivir, más allá de lo que pase o no en Córdoba, nos afecta el tiempo de toda la cuenca, y las previsiones son de muchísima agua esta semana".

Al hilo, ha avanzado que este miércoles "nos volvemos a ver de nuevo en el comité de emergencia para evaluar cómo se están implantando todas las medidas de vigilancia, información, planes de evacuación, y ya estar muy atentos a los días que se prevén peores", que "son el jueves y el viernes". Ha recordado que el año pasado se evacuaron 16 casas "de forma muy ordenada".

Según ha expuesto Bellido, "todo esto al final no dejan de ser previsiones que pueden cumplirse o no, porque tiene un grado de incertidumbre amplio lo que ocurre con el tiempo".

LAS MEDIDAS

Al respecto, por el momento se mantiene sin cambios el nivel de Preemergencia 0 activado desde la pasada semana. Ante esta situación, desde el Consistorio se van a reforzar, a través de la Policía Local, la vigilancia constante y presencial de los niveles del río en las zonas en las que históricamente se han registrado crecidas.

Junto a esto, se prestará especial atención a los arroyos y cauces del término municipal por su rápida respuesta ante episodios de lluvias intensas y por los antecedentes de incidencias registradas en otros episodios meteorológicos similares.

Asimismo, se adoptará en estas zonas de riesgo una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local, como efectivos de Protección Civil.

Y se diseñarán planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.