El Ayuntamiento de Córdoba organiza un programa de actividades educativas sobre la Fiesta de los Patios

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, presenta el programa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba desarrolla un conjunto de actividades en torno a la Fiesta de los Patios con el programa 'Nuestros Patios, Patrimonio Inmaterial', una propuesta integral en la que los alumnos no son meros espectadores, sino que "viven los patios de forma cercana y participando de la dinámica de la fiesta", con "un hilo conductor que conecta las aulas con la calle articulado en varias acciones".

Así lo ha destacado la delegada de Educación, Narci Ruiz, en una rueda de prensa, en la que ha detallado que del 15 al 30 de abril se han desarrollado talleres en los propios colegios; del 4 al 15 de mayo se han organizado visitas a más de 50 patios en once barrios, "ofreciendo una inmersión adaptada a todas las edades, desde infantil hasta educación permanente, abarcando todas las edades", aunque "el grueso de las actividades está enfocado en los más pequeños".

A ello se une el 'Escape City' con el nombre 'Entre Patios Anda al Juego', que será el día 11 de mayo en el barrio de San Basilio, que "se convertirá en el escenario de un gran tablero de juegos donde el alumnado actuará como agentes de investigación de la Unesco, con la misión de encontrar una flor de valor incalculable", siendo "una forma innovadora de aprender jugando", ha valorado la edil.

Por otro lado, del 4 al 15 de mayo se celebra "una acción muy especial" que se titula 'Música en los Patios', con pequeñas formaciones musicales que ofrecerán conciertos íntimos en los colegios, "uniéndose así patrimonio y cultura musical". Además, hay talleres en familia, de modo que durante los sábados de mayo, en el Centro de Educación Vial, padres e hijos construirán juntos maquetas y miniaturas de rincones de patios, entre otras acciones que se recogen en una guía.

CONCURSO DE PATIOS EN COLEGIOS

Asimismo, este año se ha reforzado el apoyo a los centros participantes en el concurso de patios de colegios, "haciendo entrega de un vale de 60 euros para la adquisición de material de jardinería, facilitando así la creación y mejora de sus patios escolares", ha resaltado la concejal.

Son 106 centros educativos participantes, con 562 profesores implicados y más de 6.900 alumnos participantes, "datos relevantes" tras los 5.540 alumnos, 454 profesores y 73 centros del curso anterior.