El Ayuntamiento de Córdoba respalda el dispositivo móvil de atención a personas sin hogar de Cáritas

Archivo - Un voluntario de Cáritas Diocesana de Córdoba presta ayuda a una persona sin hogar. - CÁRITAS DIOCESANA - Archivo

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Servicios Sociales y en el marco de la convocatoria 'Transforma Córdoba', ha concedido una subvención de 20.000 euros a Cáritas Diocesana de Córdoba para el desarrollo del proyecto 'Dispositivo móvil de atención social en calle a personas sin hogar' y la implementación de acciones innovadoras.

Según informa Cáritas en una nota, la firma del consiguiente convenio "permitirá reforzar un recurso fundamental en la atención a personas en situación de calle, impulsando una evolución del modelo tradicional de intervención en calle hacia una atención más integral, relacional y continuada".

Hasta ahora, este recurso de Cáritas Diocesana de Córdoba ha centrado gran parte de su actuación en recorridos nocturnos destinados a "cubrir necesidades básicas, como alimentación, abrigo e higiene, además de facilitar un primer contacto con personas que viven en situación de exclusión residencial extrema".

Gracias a esta subvención, además de mantener este recurso, la intervención amplía su alcance incorporando atención en horario diurno, "lo que favorecerá una mayor estabilidad en el acompañamiento y permitirá fortalecer los vínculos de confianza con las personas atendidas".

Entre las principales novedades destaca la creación del espacio 'Café de Enlace', concebido como un punto de encuentro informal donde fomentar la escucha activa, el acompañamiento emocional y el conocimiento profundo de las circunstancias personales de cada participante. Este recurso "pretende convertirse en una herramienta clave para generar relaciones de confianza y facilitar procesos de inclusión social más efectivos y sostenibles".

Además, el proyecto contempla "una evolución en el papel del voluntariado, que asumirá funciones más especializadas dentro de los procesos de acompañamiento social". Esta participación "reforzará la intervención profesional y contribuirá a mejorar la calidad de la atención prestada".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Córdoba y Cáritas Diocesana de Córdoba avanzan hacia un modelo de atención que, "no solo da respuesta a las necesidades más urgentes de las personas sin hogar, sino que también promueve procesos de inclusión social desde la cercanía, la continuidad y el vínculo personal, elementos esenciales para favorecer la recuperación y la autonomía de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".