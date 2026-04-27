El Ayuntamiento de Córdoba y sindicatos de Policía Local acuerdan un calendario para abonar servicios extraordinarios

Archivo - Agentes de la Policía Local en actos por su festividad, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ratificado este lunes ante los representantes de los sindicatos de Policía Local el compromiso que mantenía la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, de forma que, en la reunión mantenida entre ambas partes, el primer edil ha asegurado que "el pago de las horas extraordinarias adeudadas a los agentes del año 2025 será incorporado en la nómina del mes de mayo".

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, "este compromiso sella un acuerdo que desbloquea la prestación de los servicios extraordinarios para las celebraciones del mayo festivo cordobés", de manera que las Cruces contarán por tanto con el refuerzo de efectivos policiales que se había previsto. El mismo supone añadir al despliegue ordinario un total de 80 agentes más el miércoles 29 de abril; 110 más los días 30 de abril y 1 de mayo, y 90 agentes más el sábado, 2 de mayo.

Al respecto, Bellido ha agradecido "la buena disposición de los sindicatos para asimilar que por encima de todos está la ciudad y la seguridad ciudadana en eventos masivos". En este sentido, ha recordado que "el año pasado se alcanzó un buen acuerdo retributivo para la Policía Local que estamos intentando cumplir con todas las garantías".

Así, ha detallado que "se trata de ejecutar pagos individualizados, porque la situación de cada agente es distinta", al mismo tiempo que ha indicado "el reto que añade la implantación de un nuevo 'software' a través del cual se realiza el pago de las nóminas de todo el personal municipal".

Con todo, el regidor ha refrendado "el compromiso firme de ponernos al día en el mes de mayo con los pagos de horas extraordinarias pendientes hasta antes de la Semana Santa de 2026". "Nos vamos a empeñar en cumplirlo", ha dicho Bellido, al tiempo que fijaba "los meses de junio, julio y agosto como horizonte temporal para abonar los servicios extra de esa semana y los que se presten durante este mes de mayo".

Por tanto, el alcalde se ha congratulado de que Siplb, UGT, CSIF y CCOO hayan comprendido que "este gobierno municipal cumple con su palabra", a la vez que ha agradecido "la disposición de los agentes para prestar servicio en los distintos eventos del mayo festivo cordobés".

PLAN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Por el momento, este lunes ha quedado aprobado en Junta de Gobierno Local el Plan Especial de Tráfico y Seguridad de las Cruces de Mayo de 2026, que se ejecutará de forma íntegra. El objetivo principal del dispositivo es garantizar un desarrollo ordenado y seguro del evento, compatibilizando la fiesta con la convivencia ciudadana y la movilidad.

El plan se basa en el modelo implantado en 2025, que prioriza el control de aforos, la delimitación física de espacios y la prevención del consumo de alcohol en la vía pública. Además, incorpora nuevas medidas de seguridad en la zona del Vial Norte.

En la jornada de este martes, la Subdelegación del Gobierno acogerá la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, copresidida por el alcalde, a fin de coordinar el dispositivo de seguridad para las Cruces con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De igual forma, el Ayuntamiento ha avanzado en la constitución de la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos como punto de referencia para la gestión de incidencias y la comunicación entre las distintas delegaciones implicadas en el normal desarrollo de las Cruces.