El Ayuntamiento de Córdoba valora la recuperación del turismo en marzo "marcada por el crecimiento de extranjeros"

Archivo - Turistas junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha destacado este jueves la recuperación del turismo en el mes de marzo y ha apuntado que "este crecimiento está motivado principalmente por la subida del número de turistas extranjeros, que son los que han impulsado esa tendencia positiva de las visitas a la ciudad".

Así, el mes de marzo se ha cerrado con 87.696 viajeros, lo que representa un incremento del 0,90% respecto al año anterior, según los datos hechos públicos esta jornada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Si comparamos esta cifra con 2019, se observa un incremento del 0,56%", ha apuntado la edil en una nota, en la que ha comentado que "los turistas extranjeros se han incrementado en un 4,21%, mientras que los nacionales han descendido un 1,70%".

Además, Aguilar ha resaltado que "esta realidad evidencia que la ciudad está muy bien posicionada en los circuitos internacionales, con campañas de promoción en origen que se realizan de manera constante desde el Consistorio", a lo que ha añadido que "la imagen de Córdoba en el exterior está ya asentada como un destino de primer nivel, con una oferta turística de excelencia".

Ante ello, la concejal ha mostrado su "satisfacción porque los datos de marzo sean positivos en cuanto a cifras de turistas que visitan la ciudad" y ha indicado que la ciudad venía "de unos meses de enero y febrero que lamentablemente han sido negativos debido a circunstancias externas, como han sido el trágico accidente de tren de Adamuz y el tren de tormentas".

"Esto ha hecho que hasta marzo del presente año hayan llegado a Córdoba 209.943 turistas, un -7,66% respecto a 2025 y un -2,13% respecto a 2019", ha precisado la delegada, quien ha recordado que "el turístico es un sector muy condicionado por los acontecimientos que van sacudiendo la actualidad en cada momento y sus consecuencias, ya que no se puede olvidar que el hecho de seguir a día de hoy sin conexión ferroviaria con Málaga ha perjudicado enormente el flujo de visitas a la ciudad".

Aún así, Aguilar se ha felicitado de que "la Semana Santa haya sido muy buena para el turismo, con muchas reservas de última hora que permitieron que los datos superaran todas las expectativas". Ahora, ha añadido, "llega el Mayo festivo, que es una de las temporadas altas", y espera que "la tendencia al alza se mantenga".

NOCHES DE HOTEL Y COMUNIDADES

En cuanto a las noches de hotel recogidas en establecimientos hoteleros durante el mes de marzo, han sido de 150.375, un 0,05% más respecto a 2025. En la comparativa con 2019 los datos reflejan un incremento del 4,65%. Las pernoctaciones nacionales han descendido un 4,93% y las extranjeras se han incrementado un 7,27%.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, en ese orden, son las que más turistas aportan a la ciudad. En cuanto a los países, en marzo han destacado los procedentes de Estados Unidos (4.472), Francia (4.445), Alemania (4.311), Italia (3.006), Reino Unido (2.836) y República China (1.685).