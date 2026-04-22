Ayuntamiento y Diputación de Granada llevan a pleno un plan alternativo al cierre del aeropuerto en mayo de 2027

El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, y la portavoz del gobierno de la Diputación Provincial de Granada, María Vera. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP del Ayuntamiento de Granada y el de la Diputación Provincial de Granada presentarán una iniciativa conjunta en sus respectivos plenos institucionales para instar al Gobierno de España y a AENA a establecer un plan alternativo que garantice la conectividad de la ciudad y la provincia durante el cierre temporal del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén previsto para mayo de 2027 con motivo de las obras de renovación de la pista.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, la propuesta responde a la preocupación por el impacto directo que puede tener en sectores clave como el turismo y en el desarrollo económico, empresarial, académico y cultural de la ciudad la suspensión total de operaciones durante aproximadamente 21 días en un periodo especialmente relevante para la actividad de Granada.

"El aeropuerto es una infraestructura estratégica para Granada y, aunque entendemos que estas obras de mejora en la pista son muy necesarias para garantizar su seguridad y su correcto funcionamiento, no podemos permitir que se traduzcan en un cierre total del aeropuerto y, con ello, en un perjuicio grave para nuestra economía sin que exista una planificación alternativa adecuada", ha valorado Saavedra.

Además, ha cuestionado si el Gobierno y AENA plantearían un cierre de este magnitud en cualquier otro aeropuerto del país. En este sentido, la iniciativa plantea la necesidad de que el Ejecutivo central y AENA elaboren un plan alternativo integral que permita anticipar soluciones y minimizar el impacto del cierre, garantizando la movilidad tanto de residentes como de visitantes.

"Lo que pedimos es previsión, responsabilidad y sensibilidad con Granada. No se trata de cuestionar las obras, sino de exigir que se planifiquen correctamente y que se protejan los intereses de la ciudad y su provincia", ha apostillado Saavedra.

Así, tal y como ha apuntado la portavoz del gobierno de la Diputación Provincial de Granada, María Vera, la moción reclama "alternativas técnicas, organizativas que reduzcan la afección, incluyendo incluso la posibilidad de adaptar el calendario de las actuaciones a periodos de menor impacto".

Asimismo, se solicitan medidas para el refuerzo de la conectividad a través de otros medios de transporte, especialmente mediante el incremento de frecuencias ferroviarias, con especial atención a las conexiones con Madrid, que permitan absorber con coherencia la demanda que habitualmente se canaliza a través del transporte aéreo.

"El turismo es uno de los principales motores económicos de Granada, y una interrupción total de la actividad aeroportuaria durante casi tres semanas puede tener consecuencias directas en sectores como la hostelería, el comercio o la actividad académica y cultural", ha advertido Vera.

La diputada provincial ha insistido en que "es imprescindible ofrecer alternativas reales que permitan mantener la llegada de visitantes y la movilidad de los granadinos". Igualmente, ha recordado el trabajo que se está realizando desde la Diputación por "impulsar nuestro aeropuerto, poniéndolo en valor y reforzando las conexiones con otros puntos de España y con otros puntos de Europa".

La propuesta del PP, planteada desde una actitud "constructiva pero exigente", también incluye la petición de medidas compensatorias que ayuden a mitigar el impacto económico del cierre, así como la exigencia de que en futuras actuaciones se tenga en cuenta de forma prioritaria la repercusión que un cierre parcial o total puede tener sobre sectores estratégicos.