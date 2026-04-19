El Ayuntamiento de Granada acerca figura y legado de García Lorca a cerca de mil escolares a través de un nuevo programa

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GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Educación, ha puesto en marcha el nuevo programa didáctico 'Conoce a Federico García Lorca', una iniciativa incluida en la oferta educativa municipal para el curso 2025-2026 que permitirá acercar la vida y obra del poeta granadino a cerca de mil alumnos de la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, dirigido al alumnado de Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Permanente, este programa se enmarca en el bloque de Educación Cultural y tiene como principal objetivo "fomentar el conocimiento del legado lorquiano desde una perspectiva dinámica, participativa e interdisciplinar", según ha explicado la concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González.

"Este programa representa una apuesta decidida por una educación que va más allá de los contenidos teóricos, acercando a nuestro alumnado a una de las figuras más universales de Granada desde la experiencia de conocerlo de primera mano y profundizar en su vida y su obra de una manera totalmente diferente, desde la emoción", ha aseverado la edil.

La iniciativa, totalmente gratuita para los centros, consiste en la realización de un taller-espectáculo de carácter itinerante que se desarrolla directamente en los colegios participantes y que está a cargo de la compañía Bambino Teatro. A través de una propuesta escénica de 60 minutos, el alumnado no solo asiste a una representación, sino que "participa activamente" en actividades que buscan una educación artística integral, "combinando interpretación, música, lectura dramatizada y reflexión".

De este modo, el programa recorre las distintas etapas de la vida de Federico García Lorca --infancia, juventud, madurez y muerte--, así como los lugares y personas vinculadas a ellas, abordando su obra desde "múltiples disciplinas como la literatura, el teatro, la música o la memoria histórica". Así, los estudiantes trabajan textos del 'Romancero gitano', participan en lecturas dramatizadas de obras como 'Bodas de sangre' o 'La casa de Bernarda Alba' y reflexionan sobre valores universales como la libertad, la identidad, la tradición o la justicia social.

Así, los participantes conocerán la niñez de Federico y su familia a través de la música, la tradición oral, los títeres y las canciones populares y romances contados por las criadas. El joven estudiante Lorca llegará de la mano de un recorrido por la evolución estética de la poesía del autor, del simbolismo a la experimentación de vanguardia.

El poeta maduro, en perfecto equilibrio entre tradición y vanguardia, entre lo popular y lo universal, lo trágico y lo poético, se estudiará mediante una lectura dramatizada y participativa donde la música también tendrá un "gran protagonismo". Y, por último, la muerte del poeta se revisará situando al alumnado en el contexto histórico de la Guerra Civil Española.

"Queremos que el alumnado no solo conozca a Lorca, sino que interactúe con su obra, que la interprete y que reflexione sobre ella, desarrollando así competencias clave y una mirada crítica y creativa", ha señalado la concejala, quien ha subrayado la importancia de que los alumnos descubran en Lorca a un "pilar fundamental de la literatura española y un referente imprescindible para comprender la cultura andaluza".

González ha subrayado que esta iniciativa se alinea directamente con la estrategia de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031, puestp que pone en valor uno de los pilares fundamentales de su identidad cultural para acercarlo a las nuevas generaciones. "Granada aspira a ser referente cultural en Europa y ese camino se recorre también en las aulas, transmitiendo a nuestros jóvenes la riqueza de nuestro legado y de figuras universales como Lorca", ha detallado.

En suma, el programa contempla la realización de once talleres durante el segundo y tercer trimestre del curso, con la participación de once centros educativos de Granada, y consolidándose como "una herramienta pedagógica de gran valor para el profesorado y el alumnado".