El Ayuntamiento de Granada impulsa un programa gratuito para reforzar las competencias digitales de la ciudadanía

El portavoz del gobierno local de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado la puesta en marcha del programa 'Aprende Volando', una iniciativa dirigida a facilitar el acceso de la ciudadanía a la formación en competencias digitales, en el marco de la colaboración con la Junta de Andalucía y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos NextGenerationEU.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha subrayado que este programa responde al compromiso del Ayuntamiento de Granada con "una transformación digital inclusiva, que llegue a todos los vecinos y contribuya a generar nuevas oportunidades tanto en el ámbito personal como profesional".

"Queremos que Granada avance al ritmo de los nuevos tiempos sin dejar a nadie atrás, dotando a la ciudadanía de herramientas útiles que mejoren su empleabilidad, su capacidad de emprendimiento y su autonomía en un entorno cada vez más digitalizado", ha añadido.

Para ello, el programa 'Aprende Volando' contempla cursos totalmente gratuitos centrados en ámbitos clave como la búsqueda estratégica de empleo, el marketing personal, la comunicación digital, la seguridad online o el emprendimiento digital.

Las acciones formativas, de carácter eminentemente práctico, tendrán una duración de diez horas y se desarrollarán de forma presencial en los centros municipales de formación y empleo (Norte, Zaidín y Centro Municipal de Iniciativas Empresariales), facilitando así la cercanía y accesibilidad para los participantes, que tendrán a su disposición este curso durante todo el año una vez que se vayan formando grupos de interesados de al menos diez alumnos.

"Apostamos por una formación útil, aplicada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y de la vida cotidiana, que permita a los participantes adquirir competencias directamente transferibles a su día a día", ha apostillado Saavedra.

'Aprende Volando' cuenta con la colaboración de la empresa especializada UTE UE4Training, encargada de la ejecución de las acciones formativas, y permitirá a los participantes obtener una acreditación oficial de la Agencia Digital de Andalucía, que certificará las competencias adquiridas.

"La calidad de la formación y su reconocimiento oficial son elementos clave de este proyecto, ya que garantizan que el aprendizaje tenga un impacto real en las oportunidades laborales y en el desarrollo personal de quienes participen", ha señalado el portavoz del gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Granada ha enmarcado esta iniciativa dentro de su estrategia para reforzar la inclusión digital, promover la igualdad de oportunidades y avanzar en la cohesión social.

"La digitalización es hoy un factor determinante para el acceso al empleo, la formación y los servicios públicos. Por ello, desde el Ayuntamiento trabajamos para reducir la brecha digital y asegurar que todos los granadinos puedan desenvolverse con seguridad y confianza en este entorno", ha afirmado Saavedra.

En este sentido, el portavoz ha recordado que el Ayuntamiento también ofrece formación de capacitación digital a través del proyecto Aula Mentor, con cursos en abierto, flexibles y gratuitos que buscan facilitar el aprendizaje autónomo desde cualquier ubicación. "Aula Mentor es una pieza clave para el aprendizaje permanente, permitiendo que las personas adultas actualicen sus perfiles profesionales y se adapten a las demandas cambiantes del entorno socioeconómico actual con un coste económico bajo", ha incidido.