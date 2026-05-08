El Ayuntamiento de Granada incrementa las subvenciones destinadas al fomento del movimiento vecinal

El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, ofrece rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha incrementado la línea de subvenciones destinada al Fomento del Movimiento Vecinal, que pasa de los 44.000 euros consignados en 2023 a los 82.000 euros previstos para 2026, lo que supone un crecimiento del 86,4 por ciento en este mandato.

Paralelamente, también se ha reforzado la línea de subvenciones destinada a la Sostenibilidad del Movimiento Vecinal, orientada a garantizar la estabilidad y funcionamiento ordinario de las entidades vecinales.

Esta partida ha pasado de 48.000 euros en 2023 a 64.000 euros en 2026, lo que implica un incremento del 33,3 por ciento, según ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

"En este equipo de gobierno somos plenamente conscientes de que las asociaciones vecinales son una pieza clave en la construcción de ciudad, porque generan convivencia, dinamizan los barrios, detectan necesidades y fortalecen la participación ciudadana desde la cercanía y su compromiso diario", ha aseverado el portavoz.

Estas dos líneas de subvenciones permiten, por un lado, garantizar que el tejido asociativo cuente con mayor estabilidad para mantener sus sedes, su actividad cotidiana y su labor de atención permanente a los vecinos y, por otro, que las asociaciones dispongan de una mayor capacidad económica para desarrollar actividades, llegar a más personas y seguir llenando de vida los barrios durante todo el año.

El portavoz ha añadido que este refuerzo económico se enmarca en una estrategia municipal orientada a construir "una Granada más cercana, más cohesionada, más participativa y con barrios más activos y dinámicos".