Navarro (PP) dice que "esfuerzo de Moreno para bajar impuestos es fórmula para compensar machaque fiscal" de Sánchez

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado "la capacidad y el esfuerzo" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los malagueños a través de las siete bajadas de impuestos con las que hemos podido compensar ese machaque fiscal al que nos somete Pedro Sánchez con sus 100 subidas de impuestos".

En un reparto informativo del Partido Popular de Málaga en el distrito de Carretera de Cádiz, concretamente en el barrio de La Paz, Navarro ha estado acompañada por la que fuera la primera alcaldesa popular en Málaga, Celia Villalobos, y la candidata a las elecciones andaluzas, Paloma Moreno.

La presidenta 'popular' ha recordado que Moreno "apostó por una fórmula que estaba más que probada por el Partido Popular" y que "permitió cambiar radicalmente la posición de Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas para pasar de ser el farolillo rojo" en el conjunto de España en parámetros de empleo y crecimiento económico, "a competir en la liga de la pujanza económica de otras regiones como Madrid o Barcelona".

Al respecto, ha explicado que en estos siete años el Gobierno de Juanma Moreno "ha aprobado siete presupuestos y ha bajado siete veces los impuestos que han permitido que las familias malagueñas se ahorren 560 millones de euros que se quedan en sus bolsillos".

"Tener una mayor disponibilidad económica, incentiva el consumo", ha explicado y esto "supone mayor actividad económica y más generación de empleo". En definitiva, ha señalado, "bajando los impuestos hemos conseguido tener más contribuyentes, recaudar más y, con ello, poder fortalecer nuestros servicios públicos esenciales". De igual modo, ha recordado "los 6.000 millones de euros más que se han destinado a la sanidad desde 2019.

Navarro ha recordado algunas de las deducciones de las que se pueden beneficiar los malagueños en la actual campaña de la renta; "como es el caso de las deducciones por los gastos de veterinario, gimnasio o federaciones deportivas o personas celíacas, cuyas deducciones son de 100 euros. Así como la deducción de hasta 150 euros para compensar los gastos de las familias para las enseñanzas de idiomas y actividades informáticas".

"La mejor manera de ayudar a las familias es con este modelo de hacer política", ha añadido la presidenta 'popular' provincial, que, además ha recordado "la apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno "para mejorar la conciliación familiar y laboral a través de la gratuidad en la primera etapa de la Educación Infantil donde la Junta de Andalucía ha realizado un esfuerzo presupuestario para instaurar la gratuidad en la etapa de dos a tres años durante el presente curso escolar y para el próximo año la gratuidad también será para los menores de cero a un año".

"Dos cursos en las escuelas infantiles que se benefician ya de la gratuidad, pero que vamos a seguir avanzando porque nuestro objetivo es la gratuidad total de esta etapa para que sea una realidad en muy poco tiempo", ha afirmado.

Para Navarro, "no tiene parangón este esfuerzo presupuestario y fiscal del Gobierno del Partido Popular con lo que hicieron otros gobiernos socialistas que nos precedieron y, mucho menos, con lo que está haciendo Pedro Sánchez en el Gobierno de España subiendo hasta cien veces los impuestos y las cotizaciones sociales en los ocho años que lleva gobernando".

"Ese machaque fiscal lo podemos compensar gracias a Juanma Moreno y a sus políticas de progreso y de bienestar aplicadas desde el primer momento que llegó al gobierno de la Junta de Andalucía", ha abundado.

"La primera pica en Flandes del esfuerzo de Juanma Moreno para aplicar nuevas rebajas la vivimos con la aprobación en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del impuestos de Sucesiones y Donaciones. Fue un antes y un después que marcó el camino de las claras intenciones de Juanma Moreno para mejorar la calidad de vida de los malagueños", ha afirmado Navarro, que además ha informado "de que el Partido Popular va a eliminar este impuesto cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99%".

En esta línea, la presidenta 'popular' ha defendido "el trabajo de Juanma Moreno para ayudar a la adquisición de una vivienda, no sólo agilizando los trámites urbanísticos, sino desde el punto de vista de la fiscalidad con la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de un 7 a un 3,5% en el tipo superreducido para que los jóvenes lo tengan más fácil para adquirir una vivienda o las deducciones en el IRPF por la compra de una casa", fundamentalmente en las zonas rurales "donde además de ayudar a los jóvenes, luchamos contra la despoblación en los municipios del interior", ha concluido.

