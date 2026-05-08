Adelante denuncia ante la JEZ la retirada de banderolas del 17M en Sevilla y exige al Ayuntamiento su reposición

Imagen de recurso de una calle con banderolas electorales en las farolas. - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado este viernes un recurso ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) dirigido a la Junta Electoral Provincial, después del pronunciamiento este jueves de la primera, solicitando la revisión del acuerdo y solicitando al Ayuntamiento de Sevilla la reposición de los carteles y banderolas, en el marco de la campaña electoral del 17 de mayo, retirados por los servicios municipales.

Adelante destaca en un comunicado que varios miembros de la candidatura han podido comprobar personalmente que "son muchas más" las retiradas "de las que había informado en primera instancia el Ayuntamiento". En este sentido, Adelante Andalucia ha manifestado que los argumentos técnicos esgrimidos por la Gerencia de Urbanismo "no tienen nada que ver con la tipología y sistemas de sujeción usados por la empresa contratada por la formación andalucista".

"Estos son los mismos que se utilizaron en las dos últimas elecciones andaluzas, así como en las dos convocatorias anteriores de elecciones municipales en la ciudad", añaden al respecto. "A pesar de ello, han sido desmontadas de las farolas, hasta el momento, un total de 69 carteles; mientras tanto, otros partidos mantienen las banderolas dobles y con fijadores metálicos en las farolas, que son precisamente el objeto de reparo, sin que las mismas hayan sido desmontadas por los servicios municipales".

Adelante Andalucia ha solicitado en ese recurso tanto la reposición de los elementos de propaganda electoral retirados, como la paralización inmediata de cualquier otra actuación "hasta tanto se pronuncie la única autoridad competente en la materia: la Junta Electoral".

El PSOE ya anunción este lunes que la Junta Electoral de Zona había admitido la denuncia presentada por su partido contra la retirada también de banderolas de su formación en Sevilla capital, algo que desde las filas socialistas tacharon de "muy grave y antidemocrático".

Desde el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), se señaló que se habían retirado carteles electorales de "todos" los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público hubiera detectado banderolas que "ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes".

