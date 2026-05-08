Maíllo propone crear un comité de expertos que analice los riesgos por apertura de minas y vertidos al Guadalquivir

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante la atención a los medios. ARCHIVO. - Álex Cámara - Europa Press

Quiere para Doñana "una entidad jurídica propia" que "la blinde y la proteja como Parque Nacional"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto la creación de un comité de expertos independientes y científicos que hagan "un informe exhaustivo" sobre la situación actual y sobre los riesgos que se producen en torno a la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Gerena, que "ponen en peligro el cauce y el estuario" del río Guadalquivir y con ello "los modos de vida de los pueblos ribereños".

En declaraciones a los periodistas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde se ha reunido con la Cofradía de Pescadores, Maíllo ha trasladado el apoyo de Por Andalucía a la manifestación de los ecologistas prevista para este sábado 9 de mayo en esta localidad en contra de los vertidos mineros al río.

En palabras del candidato, eso puede tener "consecuencias letales en la vida y en los modos de vida de los pueblos ribereños", además de en el puerto pesquero de Sanlúcar, "el segundo más importante" de Andalucía con 142 barcos, advirtiendo de que los vertidos pueder "amenazar" esta actividad económica.

Así, ha acusado a la Junta de plantear, "con una absoluta frivolidad" informes medioambientales que "carecen del mínimo rigor", afeando que sean "incapaces de reconocer los informes técnicos y científicos, de bases científicas, que advierten de las amenazas que se pueden producir sobre la vida de los pueblos de la ribera del río, la pesca e incluso por la propia salud pública" con estos vertidos.

Frente a esto, ha continuado, "nosotros lo tenemos claro", anunciando que si acceden al Gobierno andaluz, crearán ese comité de expertos, formados por personas "independientes y científicos".

Maíllo ha criticado al PP por "elegir a aquellos que vienen a explotar recursos, a generar plusvalía, sin importarles los daños ambientales, económicos y sociales que provocan, cuando hay que decidir por algo", defendiendo que desde Por Andalucía se opta por el sector de la pesca y la conservación de ese recurso.

Además, ha señalado que van a seguir reivindicado, "en la Unión Europea y en todas las instituciones" su posición de un modo de vida que "genera riqueza, equilibrio social y que es la garantía de que esta ciudad --Sanlúcar-- tenga solución y tenga futuro".

"Desde esa perspectiva es desde la que queremos transmitir un mensaje de firmeza, de tranquilidad y de clarificación política. El Partido Popular siempre está del lado de unos pocos. Nosotros somos los del lado de los sectores económicos que dan vida", ha afirmado el candidato andalucista.

BANCO PÚBLICO DEL AGUA PARA EL CAMPO

Al hilo de la reapertura de las minas, ha advertido que el agua es "un bien escaso" debido a "la crisis climática" y que para garantizar la viabilidad de las pequeñas explotaciones agrarias en esta materia, Por Andalucía creará "un banco público de agua" que ofrezca "una distribución ponderada y que le ponga tope a las grandes explotaciones".

Como ha explicado, una de las prioridades del partido que representa son las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, "que trabajan la tierra y que viven de ella" por lo que ha abogado por "garantizar la viabilidad en el desarrollo de la actividad económica".

Por último, Maíllo se ha referido a la última medida propuesta desde Por Andalucía y que pasa por "blindar" el Parque Nacional de Doñana para "garantizar la recuperación hídrica", además de "protegerla de cualquier Gobierno, esté quien esté en la Junta" como patrimonio natural de Andalucía y que sea una zona "libre de almacenamiento de gas".

Para ello, ha añadido que hay que darle "una entidad jurídica propia" que "la blinde y la proteja como Parque Nacional", y "elevar la calificación de protección del subsuelo a la de la superficie" para que "ninguna empresa tenga la tentación de solicitar la autorización para que Doñana sea almacenamiento de gas aprovechando un subsuelo hueco", ha defendido.

