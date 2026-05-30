El Ayuntamiento de Granada invierte 360.570 euros en la calle Ruiseñor para mejorar la accesibilidad y sumar 24 árboles

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Granada ha formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa Guerreli Construcciones y Contratas S.L. para ejecutar las obras de remodelación integral de la calle Ruiseñor, en el distrito Beiro, por un importe de 360.570 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, que arrancarán antes del mes de agosto.

La actuación permitirá ganar espacio para el peatón, eliminar barreras arquitectónicas y modernizar por completo esta vía, "dando respuesta a una demanda vecinal del barrio". El proyecto, incluido en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, permitirá implantar una nueva plataforma única, renovar pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano e incorporar 24 nuevos árboles en una calle que no cuenta con zonas de sombra ni arbolado, además de modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento junto a Emasagra e incorporar nuevas canalizaciones subterráneas, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

La calle Ruiseñor, situada entre la avenida de Andaluces y la calle Cisne, cuenta con una longitud aproximada de 125 metros y un ancho medio de 10 metros.

En la actualidad presenta aceras con anchuras inferiores a 1,50 metros que no cumplen la normativa de accesibilidad vigente, pavimentos deteriorados e iluminación y mobiliario urbano obsoletos.

A ello se suma la presencia de estacionamiento en línea y numerosos accesos a cocheras que reducen el espacio peatonal y dificultan la continuidad de los itinerarios, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "esta intervención permitirá transformar por completo una calle que llevaba años necesitando una renovación integral, ganando espacio para el peatón, eliminando barreras arquitectónicas y modernizando unas infraestructuras que se encontraban muy deterioradas".

El proyecto contempla la transformación integral de la calle mediante una nueva plataforma única que permitirá ganar espacio para el peatón, eliminar barreras arquitectónicas y ordenar la circulación con un único carril de tres metros.

La actuación incluirá además nuevas canalizaciones subterráneas para eliminar el cableado aéreo y mejorar la imagen urbana de la calle.

La actuación mantendrá las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, las zonas de carga y descarga y los accesos a cocheras, eliminando el resto del estacionamiento en línea para ganar continuidad peatonal y favorecer unos recorridos más cómodos y seguros.

Incluirá además, junto a Emasagra, la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento con la sustitución de antiguas conducciones de fibrocemento y la modernización de colectores y acometidas.

El proyecto incorporará también nuevos imbornales y mejoras en el drenaje de la calle para evitar acumulaciones de agua y charcos, además de nuevas canalizaciones subterráneas para modernizar los servicios urbanos.

Del mismo modo, se renovará por completo el alumbrado público con nuevas luminarias más eficientes y una distribución más homogénea de los puntos de luz para mejorar la iluminación y reforzar la seguridad de la calle. La actuación incluirá además la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos y papeleras.

Así, se completará con la plantación de 24 nuevos árboles y nuevos alcorques con sistema de riego para generar sombra, mejorar el confort climático y avanzar en la renaturalización de la calle.

Carazo ha añadido que "este es el modelo de ciudad que estamos impulsando: calles más accesibles, más verdes y pensadas para las personas, con espacios públicos renovados que inviten a pasear, convivir y disfrutar del barrio". El expediente continuará ahora su tramitación administrativa previa a la adjudicación definitiva de las obras.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Granada "continúa avanzando en la renovación integral de calles y espacios públicos dentro de su apuesta por una ciudad más accesible, sostenible y preparada para responder a las necesidades actuales de los barrios".