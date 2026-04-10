El Ayuntamiento de Granada preservará el arca histórica de Mariana Pineda y realizará una réplica de la misma

Archivo - Monumento a Mariana Pineda, en Granada. - LUGARES DE GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada realizará una réplica del Arca de Mariana Pineda, una pieza histórica de 1836 de incalculable valor patrimonial, con el objetivo de garantizar su conservación y preservar uno de los símbolos más representativos de la memoria democrática y cultural de la ciudad, permitiendo mantener al mismo tiempo su destacada presencia en los actos protocolarios que cada año acompañan la conmemoración de la heroína liberal granadina.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, el arca original fue diseñada por el pintor y arquitecto granadino Francisco Enríquez Ferrer en 1836, pasando a formar parte del tradicional cortejo cívico que cada año rinde homenaje a Mariana Pineda el día 26 de mayo, trasladando simbólicamente sus restos desde el Ayuntamiento hasta la plaza que lleva su nombre.

"Se trata de una pieza única del patrimonio municipal de casi 200 años de antigüedad que forma parte de la historia viva de Granada y, según todos los informes técnicos, se desaconseja su traslado fuera de un entorno protegido debido a su antigüedad, a los materiales con los que está elaborada y a su vulnerabilidad a factores como la luz, la temperatura o posibles daños durante su manipulación", ha señalado Saavedra.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y todas las recomendaciones técnicas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes un gasto de 5.384,50 euros para la realización de la réplica del arca, que se llevará a cabo en dos fases.

Por un lado, la empresa especializada en restauración y reciclaje de muebles antiguos Goma Laca se encargará primero de elaborar una réplica en madera de álamo blanco y contrachapado de okume con marquetería fotografiada en vinilo de alta calidad y barnizada a muñequilla.

Posteriormente, Bambú S.L. realizará los acabados interiores en terciopelo y las asas de bronce. La urna original, de un alto valor artístico y simbólico, permanecerá expuesta en condiciones óptimas de temperatura y humedad y abierta a las visitas de la ciudadanía en la Sala Histórica del Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda, reforzando así su valor como espacio de memoria y divulgación.

"Mariana Pineda representa los valores de libertad, justicia y compromiso que forman parte de la identidad de Granada. Su legado trasciende el tiempo y sigue siendo hoy un referente cívico y democrático", ha subrayado el portavoz del gobierno municipal.

La nueva réplica permitirá, por tanto, mantener intacto el carácter simbólico del acto institucional en homenaje a Mariana Pineda, una figura muy presente en la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031: "Granada es una ciudad que cuida su historia, que protege su patrimonio y que proyecta su identidad cultural como uno de sus principales valores diferenciales", ha concluido Saavedra.