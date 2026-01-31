Ayuntamiento de Granada ultima la Romería de San Cecilio con un dispositivo de limpieza en zona del Sacromonte

Archivo - Colegiata del Sacromonte - FUNDACIÓN ABADÍA DEL SACROMONTE - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ultima los preparativos para la celebración este domingo, 1 de febrero, de la tradicional Romería de San Cecilio, "una de las festividades más emblemáticas de la ciudad, que este año adquiere un significado especial al coincidir con el día del patrón de Granada". Para esta celebración el Consistorio ha desplegado un dispositivo de limpieza y mantenimiento.

"Una jornada que aúna tradición, devoción, música popular y convivencia en torno a la Abadía del Sacromonte, epicentro histórico y simbólico de esta celebración", han informado desde el Consistorio en una nota.

La romería congregará a cientos de granadinos y granadinas que, como es tradición, subirán hasta la Abadía para participar en los actos religiosos y festivos. Desde primeras horas de la mañana, los caminos tradicionales de acceso, especialmente desde la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, "volverán a llenarse de ambiente festivo", han asegurado.

Entre las 11.15 y las 12.00 horas, las fanfarrias volverán a sonar desde la Casa de las Chirimías, una tradición recuperada el pasado año y que se consolida como antesala del inicio del camino hacia el Sacromonte.

El programa en la Abadía del Sacromonte comenzará a las 12.00 horas con la solemne función religiosa, acompañada por la Banda Municipal de Música. Paralelamente, la explanada acogerá distintas actuaciones de música y bailes tradicionales, con la participación del Grupo Municipal de Bailes Regionales, la Asociación Juvenil Cultural 'El Jaleo' y el Coro 'El Duende'.

A partir de las 12.30 horas se procederá al reparto de las viandas tradicionales, con las populares habas, 'salaillas y bacalao'. Además, las Santas Cuevas y el museo de la Abadía permanecerán abiertos en horario de tarde, de 16.00 a 18.00 horas.

Según han indicado, "para garantizar el buen desarrollo de la romería y la seguridad de los asistentes, el Ayuntamiento de Granada ha activado un amplio dispositivo especial de limpieza y mantenimiento, que se ha visto reforzado este año debido a las persistentes lluvias de los últimos días".

Así, desde el pasado lunes 26 de enero se mantiene activo un servicio de urgencia para la retirada de tierras, lodos y escombros provocados por el temporal, especialmente en los caminos de acceso a la Abadía y en las zonas "más sensibles" del entorno.

Los trabajos han contado con la intervención de más de 40 operarios a lo largo de la semana, apoyados por medios técnicos como tractor-pala y camiones, centrando las actuaciones en el entorno del Fargue, el Camino del Monte, la vía de acceso a la Abadía y las Siete Cuestas.

El dispositivo de limpieza se completará el día de la romería con la instalación de 45 contenedores, distribuidos estratégicamente en el Camino del Sacromonte, Santo Sepulcro, Siete Cuestas y la explanada de la Abadía, así como con personal fijo durante la jornada y una limpieza intensiva el lunes posterior.

En paralelo, desde el área de mantenimiento se han ejecutado diversas actuaciones de adecuación urbana. En la calle Siete Cuestas se ha realizado la limpieza y adecuación de rejillas de recogida de aguas pluviales, la regularización del pavimento blando, el parcheado con asfalto desde la calle Santo Sepulcro hasta el Carril de los Coches, la recolocación de hitos y cadenas del carril peatonal y la mejora de registros existentes.

En la explanada junto a la Abadía se ha procedido al hormigonado de la acera frente a la puerta monumental, la recolocación de piezas del muro de piedra de Sierra Elvira y la reposición y limpieza de rejillas de drenaje.

Asimismo, se ha llevado a cabo una revisión integral del alumbrado público del entorno, con la inspección de 134 puntos de luz, la reposición de lámparas vandalizadas, la sustitución e instalación de cristales en faroles albaicineros, la reparación de elementos dañados y la instalación de una toma de corriente para el suministro eléctrico del escenario donde se desarrollarán las actuaciones.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento de Granada "reafirma su compromiso con la conservación de las tradiciones, la seguridad ciudadana y el cuidado del patrimonio urbano, garantizando que la Romería de San Cecilio pueda celebrarse en las mejores condiciones en uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad", han finalizado.