El Ayuntamiento de Jaén abrirá del 1 al 9 de junio el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano

Archivo - La concejala Ángeles Díaz (3i) junto a participantes en la pasada edición de las Escuelas de Verano y el también edil José Manuel Higueras. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén abrirá del 1 al 9 de junio el plazo de inscripción en las Escuelas de Verano Coeducadoras e Inclusivas 2026. Se trata de un programa municipal que ofrecerá más de 1.200 plazas para menores nacidos entre 2014 y 2020 previsto desde el 23 de junio, coincidiendo con el final del curso escolar, hasta el inicio del nuevo en septiembre.

De esta forma, se mantiene "la tónica de atender también dos periodos clave tras el fin de los colegios, el del último tramo de junio y el primero de septiembre", según ha indicado este jueves en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

"El gobierno local (PSOE-JM+) vuelve a apostar por políticas reales de conciliación familiar, con un servicio público útil, digno e inclusivo, pensado para resolver problemas reales de las familias jiennenses", ha afirmado.

En este sentido, la edil ha subrayado que "conciliar no es hacer actividades simbólicas, sino ofrecer un servicio con horario real, de 8,00 a 14,00 horas, que permita a madres y padres compatibilizar su vida laboral y familiar durante todo el verano".

Ha añadido que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) recuperó el pasado año un modelo de escuelas de verano "que sí responde a las necesidades de las familias". Y ello después de que el gobierno liderado por el PP "redujera este servicio a una pseudoescuela, con horario de 10,00 a 13,00 horas, que no servía para conciliar, no despertó interés entre las familias y dejó centros prácticamente vacíos".

"La diferencia es clara: donde otros recortaron un servicio, este gobierno municipal lo recuperó, lo mejoró y lo convirtió en una verdadera herramienta de apoyo a las familias", ha asegurado Díaz.

Las escuelas se organizarán en seis quincenas, de lunes a viernes, en los centros municipales de Servicios Sociales de San Felipe, Magdalena, Peñamefécit, Polígono del Valle y Bulevar. Cada centro contará con 40 plazas por quincena, hasta alcanzar las 1.200 plazas totales previstas.

El programa incluirá actividades educativas, culturales, deportivas, emocionales, talleres, excursiones y dinámicas de convivencia orientadas a fomentar valores como la igualdad, el respeto, la diversidad y la inclusión.

ESFUERZO

La concejala también ha puesto el acento en el esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, para hacer posible este recurso. El programa cuenta con una aportación del Ministerio de 125.093,64 euros y con una cofinanciación municipal de 17.870,52 euros, además de la colaboración de la Fundación La Caixa.

Frente a este compromiso, ha lamentado que "la Junta de Andalucía no aporte absolutamente ni un solo euro a los programas de conciliación del Ayuntamiento de Jaén". "Mientras el Ministerio financia, el Consistorio cofinancia y los servicios municipales organizan, la Junta se borra de una política esencial para miles de familias", ha dicho.

En este punto, ha defendido que "la conciliación no puede depender únicamente del esfuerzo de los ayuntamientos" y ha reclamado a la Junta "más implicación, más sensibilidad y más compromiso con las familias de Jaén".

"Estamos hablando de igualdad, de infancia, de empleo, de corresponsabilidad y de apoyo real a quienes sostienen cada día la vida familiar y laboral. La Junta no puede mirar hacia otro lado", ha remarcado.

COLABORACIÓN

El programa recupera, además, el cupo específico para menores con discapacidad, reforzando el carácter inclusivo de las escuelas y garantizando la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas.

En esta línea, las escuelas contarán con la colaboración de Afais, la Asociación de Familia e Infancia Sorda, para favorecer la participación de menores con discapacidad en igualdad de condiciones.

La Universidad Popular Municipal tendrá también un papel fundamental en el desarrollo del programa, con la aportación de 13 monitoras especializadas encargadas de diseñar y desarrollar actividades educativas, culturales, deportivas y emocionales.

La edil ha agradecido la implicación de la UPM, Afais y la Fundación La Caixa "porque hacen posible un proyecto que no es solo asistencial, sino también educativo, social e inclusivo".

Por último, ha apuntado que el Ayuntamiento de Jaén "seguirá trabajando para que las familias tengan servicios públicos útiles, dignos y adaptados a sus necesidades reales". "Nuestra prioridad es clara: que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás y que las familias de Jaén cuenten con recursos de conciliación de verdad durante todo el verano", ha finalizado.