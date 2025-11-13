El Ayuntamiento de Jaén activa con Cruz Roja un dispositivo de emergencia para temporeros en La Salobreja

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén activará desde esta noche y en colaboración con la Cruz Roja un dispositivo de emergencia de 60 camas en las instalaciones deportivas de La Salobreja para acoger a las personas que vienen a Jaén a trabajar en la aceituna. La decisión se ha adoptado, según informa el Consistorio, "ante la pasividad de la Junta" y ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas.

Aproximadamente, según Cáritas, un centenar de personas, que han llegado a Jaén para trabajar en la campaña de recogida de aceituna, están durmiendo en las calles, una vez que el albergue de temporeros de la capital lleva días con el cartel de completo.

Desde el Ayuntamiento se ha afeado a la Junta que siga "sin dar indicaciones para que se active la red provincial de albergues, con 12 instalaciones aún cerradas mientras la capital registra apenas en un mes las mismas pernoctaciones que en tres meses de la campaña pasada".

La concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha señalado en un comunicado que durante esta semana se han realizado las gestiones para conseguir 60 camas de campaña de Cruz Roja, camas que han llegado este jueves a La Salobreja para montarlas esta noche.

El dispositivo se suma a las 170 plazas del Centro Municipal de Atención a la Persona Temporera, que está activo desde el 20 de octubre cuando se detectaron las primeras situaciones de calle y está al máximo de su capacidad.

Este dispositivo de emergencia se colocará cada noche en el gimnasio de La Salobreja para retirarse durante la mañana. El Patronato de Asuntos Sociales lo mantendrá activo durante los próximos días a la espera de que se active la red de albergues de la provincia.

La concejala ha explicado que desde la semana pasada se han barajado equipamientos para establecer este dispositivo, descartando algunos otros de carácter municipal por estar ocupados en estos momentos.

Para la edil, resulta "vergonzoso" que el PP, habiendo tenido conocimiento de lo que se estaba haciendo "a contrarreloj", haya querido "apuntarse un tanto tonto pidiendo lo que ya se estaba gestionando, y adelantarse así unas horas a la apertura de este segundo recurso".

En este punto, también ha destacado las diferencias frente a la derecha, que en la pasada campaña "echó al suelo de La Salobreja a dormir a los migrantes, a los que ahora se les ofrece una cama digna en la que pasar la noche, mientras el PP dejaba el Centro Municipal de Acogida a la mitad de plazas que en la actualidad".

En este punto ha criticado la estrategia del PP en el Ayuntamiento de "seguir pidiendo recursos a las y los jiennenses de la capital para atender esta emergencia en lugar de reclamar a la Junta que no recorte los fondos para la campaña o exigir a los ayuntamientos de su partido en la provincia que abran sus albergues".

"Mientras que la señora Segovia y el PP en la pasada campaña solo dieron 2.000 pernoctaciones a las personas temporeras en tres meses de campaña, con un dispositivo mermado, el actual equipo de gobierno, solidario, comprometido y concernido, ha abierto sus puertas un mes antes y solo en estos 25 días ya ha superado las cifras del PP en 2024", ha concluido Díaz.