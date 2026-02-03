El Ayuntamiento de Jaén cifra en 5,5 millones los daños causados hasta ahora por la cadena de borrascas

El alcalde de Jaén, Julio Millán, informa de los efectos de los temporales junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha cifrado en 5,5 millones los daños causados hasta ahora por la cadena de borrascas de los últimos días en la ciudad y ha pedido a la Junta que active una partida para apoyar las reparaciones.

El alcalde, Julio Millán, ha dado parte a los portavoces de los grupos municipales de los efectos de los temporales, con casi un centenar de incidencias diarias en las jornadas en las que, meteorológicamente, la capital ha estado en aviso naranja o amarillo.

Además, ha comparecido junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, quien se ha encargado de recopilar y cuantificar los daños registrados en distintos equipamientos. Entre ellos, destacan centros educativos con caída de tejas o problemas en tejados por el efecto del viento, en otros casos por derribo de elementos como arbolado.

Durante este lunes se registraron daños parciales en las cubiertas de las piscinas de invierno de Las Fuentezuelas y La Salobreja, que permanecen cerradas al público, así como el derribo de un muro en el campo de rugby de Las Lagunillas.

También ha habido daños en centros de servicios sociales de los barrios, escolleras en algunos puntos de ámbito municipal de la zona de los ríos y el camino fluvial de Los Cañones en la primera fase desde El Portazgo.

Junto a ello, se ha procedido al cierre del mercado de mayoristas por vuelo de la cubierta y hay daños en equipamientos y mobiliario urbano de distinto tipo, como en los dos cementerios, con hundimientos en el de San Eufrasio y un muro afectado en el de San Fernando.

El alcalde ha explicado que algunos de estos daños se arreglarán con medios propios a través de las compañías de seguros, pero ha pedido el apoyo de la Junta de Andalucía para que, como ya hiciera en 2024 y 2025, habilite un decreto de ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos.

En este sentido y ante la situación generalizada en Andalucía de daños por las borrascas, ha solicitado que ese decreto se adecúe y no se limite en cuantías, dado el panorama que se registra en algunos municipios.

EL PANORAMA DIFÍCIL SE MANTIENE

Por otra parte, Millán ha advertido de que la situación lejos de mejorar mantiene su dificultad estos días en los que, además del viento, "llueve sobre mojado". En este punto, ha detallado que este lunes ya se constituyó el Comité de Emergencias ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas y estará operativo las próximas jornadas.

Con respecto al nivel de los ríos, ha indicado que baja estable, pero la previsión meteorológica advierte de lluvias de más de 40 litros y obliga a permanecer alerta a los cambios que se puedan producir en caudales.

Al hilo, ha recordado que los técnicos de emergencias están elaborando informes continuados para que los vecinos de la zona de la vega de los ríos, los conocidos como Puentes, tengan una foto fija de la situación en cada momento y se tomen las medidas oportunas tanto por parte de las administraciones como de los propios vecinos.