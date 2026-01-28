Jaén decreta el desalojo de viviendas de la vega de los ríos que puedan verse afectadas por crecidas

El río Jaén a su paso por Puente Jontoya. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado este miércoles el desalojo de las viviendas de las vegas de los ríos, conocidas como Puentes, que puedan verse afectadas "por las crecidas que están registrando" en estas zonas.

Una decisión que ha tomado "a la vista de las condiciones meteorológicas y la subida del nivel de agua" registrada en el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir", según ha informado en una nota el Consistorio.

El alcalde, Julio Millán, ha afirmado que esta medida tiene como objetivo "evitar situaciones de riesgo vital para las personas" ante la citada situación en los ríos Eliche, Guadalbullón y Jaén.

"Se ordena a la mayor brevedad a los cuerpos de seguridad de Policía Local y Bomberos disponer de todos los medios necesarios para el desalojo de las viviendas situadas en el Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo y Pago Pozuela a criterio de esos cuerpos y en coordinación con los técnicos de emergencias de este ayuntamiento y otras autoridades", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que se ha dado potestad a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "para que, junto a los técnicos en emergencias tanto municipales como de otras administraciones, ordenen el desalojo de las viviendas que puedan verse afectadas por las crecidas de estos cauces".

Millán, que ha visitado a lo largo de la mañana la zona junto a los técnicos, ha establecido en el Ayuntamiento de Jaén una reunión de seguimiento con técnicos y responsables de diferentes áreas municipales. En ella se "ha considerado a mediodía de hoy decretar el desalojo tras los registros de caudal que se han venido observando" en el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir.

Ha señalado, además, que los servicios de emergencias municipales trabajan en las zonas del Puente Jontoya, Puente de la Sierra y el Puente Nuevo, "donde se han acumulado las incidencias más destacadas atendidas a lo largo de las últimas horas".