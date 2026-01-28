Desalojo preventivo de 250 personas en San Roque (Cádiz) en la zona de Guadarranque y Estación por el temporal

Presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz), desembalsando agua en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Unas 250 personas han sido desalojadas de forma preventiva de sus viviendas a última hora de este martes 27 de enero en la localidad gaditana de San Roque, en la zona de Guadarranque y las calles Ríos y Molino de La Estación, ante la apertura de compuertas del embalse de Guadarranque y las posibles crecidas del río por la previsión de abundantes lluvias en los próximos diez días.

Según ha informado la alcaldesa accidental de San Roque (Cádiz), María del Mar Collado, el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Puente Mayorga para los vecinos de Guadarranque y Estación que no tengan un alojamiento alternativo.

La Junta de Andalucía ha suspendido además este miércoles la actividad presencialen los centros educativos, IES y escuelas infantiles de la Estación y Taraguilla.

El Ayuntamiento de San Roque activó poco después del mediodía de este martes el Plan de Emergencias Locales a nivel 0 debido a la situación que está generando la borrasca Joseph, con pequeñas incidencias como caída de ramas, además de la preocupación por la situación en las riberas del Guadarranque y el Guadiaro, ya que ambos ríos llevan un gran caudal por las lluvias acumuladas en las últimas semanas.

Esta activación de situación de Preemergencia significa la puesta en marcha del órgano de emergencias municipales (Cecopal), que coordina las distintas actuaciones que, en su caso, deban llevarse a cabo para minimizar daños.

La alcaldesa también ha ordenado el cierre de parques infantiles, cementerios, instalaciones deportivas y actividades municipales. En cualquier caso, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, sobre todo limitando los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles.