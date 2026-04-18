El Ayuntamiento de Jaén destaca a los 103 participantes de la cuarta edición del Duatlón Cerro Puerta Impulse Tri

Cuarta edición del Duatlón Cerro Puerta Impulse Tri de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Beatriz López, acompañada por la diputada de Cultura y Deporte, África Colomo, ha asistido y participado en la entrega de premios de la cuarta edición del Duatlón Cerro Puerta Impulse Tri, que se ha celebrado en el parque Andrés de Vandelvira del Bulevar y que ha contado con la presencia de 103 participantes. Cabe destacar que la programación incluía la celebración del Campeonato de Andalucía alevín.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, el local Rafael Sánchez, del equipo organizador, ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. Ha cumplido los pronósticos al imponerse en la categoría juvenil, sumando de esta manera un nuevo logro en un año en el que ya se ha proclamado campeón de Andalucía de cross, ganador del Campeonato de España de la misma disciplina por equipos o campeón nacional y autonómico de duatlón, entre otros logros.

Además de en la juvenil, la cita se ha celebrado en las categorías, tanto masculina como femenina, prebenjamín --no era competitiva--, benjamín, alevín, infantil y cadete. Los mayores, de 16 años, han tenido que correr dos kilómetros, hacer ocho en bici y luego correr otro kilómetro. De ahí para abajo, cada categoría ha hecho la mitad, teniendo que completar los más pequeños 125, 500 y 75 metros, respectivamente.