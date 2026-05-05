Ayuntamiento de Jaén lleva más de cuatro años esperando a que la Junta acepte los terrenos de la Ciudad de la Justicia

Archivo - Solar donde se prevé la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén lleva más de cuatro años esperando a que la Junta de Andalucía acepte los cerca de 14.000 metros cuadrados de terrenos cedidos por el Consistorio para la construcción de la Ciudad de la Justicia, una infraestructura que se viene reclamando desde hace más de dos décadas para acabar con la dispersión de sedes judiciales.

Técnicos municipales del Negociado de Patrimonio han elaborado un informe, recogido por Europa Press, en el que se pone de manifiesto que desde la cesión aprobada en pleno el 14 de diciembre de 2021, todavía no se ha recibido el documento de formalización debidamente cumplimentado por parte de la Junta de Andalucía.

Fue el 23 de marzo de 2022 cuando el Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento instó a la Junta a la remisión del documento de formalización de la cesión, algo que a día de hoy, según los técnicos no se ha producido.

El informe municipal recuerda que, según establece la ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, "la mutación subjetiva deberá formalizarse mediante convenio administrativo entre las administraciones intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad".

En consecuencia, dice el informe, "mientras no se produzca la suscripción del documento administrativo por ambas administraciones, el acuerdo plenario carece de la ejecutoriedad necesaria para producir el desplazamiento posesorio y la asunción de obligaciones por la administración cesionaria".

En relación con este proyecto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomó conocimiento el pasado 29 de abril del inicio de la licitación del contrato de servicios para la revisión y redacción del anteproyecto y los proyectos básico y de ejecución la Ciudad de la Justicia de Jaén. Este paso se da una vez descartada su construcción por colaboración público-privada, fórmula con la que la Junta venía tramitando el proyecto en los últimos años.

Situación similar es la que afecta al proyecto del Conservatorio de Danza. El 25 de julio de 2024 el pleno del Ayuntamiento de Jaén acordó la cesión a favor de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía del inmueble de titularidad municipal situado en calle Molino de la Condesa, el antiguo Colegio Ruiz Jiménez.

El informe municipal señala en este caso, que casi dos años después de aprobar esta cesión, "no consta en el expediente la formalización del negocio jurídico mediante el preceptivo documento administrativo suscrito por ambas administraciones, en el que se integren los condicionantes fijados en el acuerdo adoptado por el Pleno".

Otro de los casos sobre los que los técnicos del Negociado Patrimonio han informado es el de la Ciudad Sanitaria. El 28 de mayo de mayo de 2020, el pleno aprobó la cesión de 35.738 metros cuadrados a favor de la Junta de Andalucía para la construcción de la Ciudad Sanitaria.

En diciembre de 2021, Junta y Ayuntamiento suscribieron el documento administrativo de formalización de la cesión. Sin embargo, uno de los requisitos de la cesión era que la Administración autonómica solicitara la licencia de obra en un plazo inferior a dos años desde el día siguiente al de la firma del documento administrativo.

Los dos años han pasado y la Junta no ha solicitado licencia alguna sobre estos terrenos. Desde la Junta solo se han iniciado las obras de la lavandería, un edificio auxiliar que se está construyendo actualmente en terrenos que no son los cedidos por el Ayuntamiento de Jaén.

Los informes técnicos de estos tres casos se verán este miércoles en la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Patrimonio, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Transformación Digital. Será en el seno de esta comisión donde los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento deberán pronunciarse sobre las acciones que se deberán adoptar al respecto desde el Consistorio.