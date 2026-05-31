Ayuntamiento de Linares (Jaén) instala bucles magnéticos para mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva

La concejala de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar, muestra uno de los bucles magnéticos. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) va a instalar bucles magnéticos en espacios municipales con el objetivo de mejorar la atención a personas con discapacidad auditivas, usuarias de audífonos o de implantes cocleares.

Y es que, su función es permitir que las voces y los sonidos puedan ser percibidos de forma nítida, "eliminando así esta barrera invisible de su día a día", de manera que su implantación se enmarca en una "apuesta decidida por la accesibilidad universal".

Se trata de un sistema que transforma el sonido de la voz o de la megafonía en una señal magnética limpia, de manera que, al activar la posición T en sus audífonos, las personas reciben el sonido directamente en su oído con total nitidez, sin ruido de fondo y sin necesidad de llevar ningún aparato extra.

En concreto, estos bucles magnéticos estarán "a disposición de los usuarios a partir de este lunes" en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (Palacio Municipal) y en la Estación de Madrid (Servicios Sociales). A estos puntos, se sumará también "el edificio municipal de El Pósito, que alberga la Oficina de Turismo y el Museo de Raphael", según han precisado a Europa Press desde el Ayuntamiento.

"El ruido ambiental o la distancia con el interlocutor dificultan que muchas personas puedan realizar una gestión en el Ayuntamiento, asistir a un pleno o disfrutar de una obra de teatro. Para solucionarlo de forma definitiva vamos a implementar esta tecnología en dos fases", ha explicado la concejala de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar.

La primera fase consistirá en dotar de bucles magnéticos individuales a los principales mostradores de atención ciudadana del Ayuntamiento, como los citados. El objetivo es que "cualquier vecino, tenga la capacidad auditiva que tenga, pueda realizar sus trámites con total autonomía y confidencialidad".

"En una segunda fase, adaptaremos los grandes espacios municipales, como el auditorio, el teatro o el salón de plenos, para garantizar que los eventos culturales y la vida política de nuestra ciudad sean verdaderamente accesibles para todos", ha afirmado.

La edil ha apuntado que "se pretende poner fin al ruido de fondo", ya que un audífono convencional amplifica todo el sonido y, "cuando un vecino con problemas de audición va a una oficina municipal escucha a la vez la voz del funcionario, los teclados, los pasos de la gente y hasta los coches de la calle".

"Eso genera una bola de ruido que hace casi imposible entender lo que le están diciendo, pero el bucle magnético limpia todo ese ruido y el usuario puede recibir la voz del funcionario directamente en su oído, con total nitidez, como si le estuviera hablando con unos auriculares inalámbricos", ha detallado.

Además y tras valorar que esta medid sitúa a Linares a "la vanguardia de la accesibilidad universal", ha subrayado que también se quiere contribuir a "vencer el aislamiento social", puesto que "la pérdida de audición suele aislar a las personas".

"Muchos dejan de ir al teatro, a conferencias o a los plenos municipales porque se cansan de hacer el esfuerzo de intentar entender y acabar sin enterarse de nada. Al adaptar los espacios culturales y públicos de Linares, volvemos a abrirles las puertas de la vida social y cultural de su ciudad", ha comentado Jódar.