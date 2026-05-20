El Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) transmite "tranquilidad" ante un incendio en lavadero ocupado y pide medidas

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Palma del Río (Córdoba). (Foto de archivo)
Archivo - Agente de la Guardia Civil en Palma del Río (Córdoba). (Foto de archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 18:51
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PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y firmeza" a la ciudadanía ante el incendio ocurrido en un lavadero de coches "ocupado ilegalmente" y ha reclamado al Gobierno "medidas contundentes para garantizar la convivencia". "La seguridad y la convivencia es una prioridad absoluta para el Consistorio", ha afirmado.

En una rueda de prensa, la primera edil se ha posicionado "al lado de los vecinos y familias" que viven cerca del lavadero, situado en la avenida Aulio Cornelio, dado que "llevan tiempo denunciando problemas de insalubridad, de inseguridad y de convivencia ciudadana".

"El Ayuntamiento actúa dentro de sus competencias con todas las herramientas posibles, se ha reforzado la presencia policial, se ha aumentado la plantilla al 90%, se realizan inspecciones oculares a viviendas y terrenos abandonados y hay expedientes administrativos abiertos, pero las competencias sobre seguridad ciudadana recaen en el Gobierno, en la Guardia Civil, tal y como recoge la Constitución y la Ley de Fuerzas y Cuerpos", ha añadido Esteo.

En este sentido, la alcaldesa palmeña ha asegurado que los ayuntamientos están "solos" y ha exigido al Gobierno de España que "sea más contundente y refuercen la seguridad de los ciudadanos a través de leyes que permitan dar seguridad y actuar con contundencia, sobre todo frente a ocupaciones ilegales".

Ante "los problemas de convivencia que, desde hace un tiempo, sufre el municipio, y que se ponen sobre la mesa en cada Junta Local de Seguridad que se celebra con la Subdelegación del Gobierno", la alcaldesa ha pedido a la ciudadanía "no confundir migración con delincuencia".

"Desde el Ayuntamiento no vamos a permitir que hechos concretos se utilicen para criminalizar, eso sería injusto e irresponsable", ha advertido, para apostillar que "la ley debe de actuar con igual contundencia para todos sin distinguir raza, religión o condición social quién incumpla la ley debe responder ante ella y siempre desde el estado de derecho". "Palma no puede caer en el populismo y la demagogia", ha agregado la regidora.

Así, Esteo ha informado de que "el Ayuntamiento va a exigir a la Subdelegación del Gobierno la presencia de efectivos de la Guardia Civil en la calle para que realice labores preventivas y de vigilancia constante" y ha pedido a la ciudadanía que "interponga denuncias ante situaciones que deterioren la convivencia, ya que es la única manera de poder impulsar las acciones judiciales pertinentes".

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