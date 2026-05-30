El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba convoca el XIII Premio de Poesía Juana Castro, dotado con 3.000 euros

Cartel del XIII Premio de Poesía Juana Castro. - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, ha convocado el XIII Premio de Poesía Juana Castro 2026, dotado con 3.000 euros, un certamen consolidado en el panorama literario nacional que tiene como objetivo fomentar la creación poética y reconocer la trayectoria de la escritora jarota Juana Castro, referente de la poesía española contemporánea y defensora de los valores humanos y la igualdad.

Según recogen las bases del certamen, consultadas por Europa Press, puede participar cualquier persona que no haya sido premiada en ediciones anteriores, mientras que los trabajos deben ser inéditos y estar escritos en lengua española, con una extensión entre de entre 400 y 800 versos. Aunque la temática de las obras es libre, "se tendrá en cuenta aquellas que incidan en valores humanísticos como coherencia, respeto, ecología, honestidad, empatía o no violencia, de acuerdo con lo que el nombre del premio representa ética y estéticamente".

Además, la obra presentada, que no debe haber sido premiada en otro concurso ni hallarse pendiente de fallo en cualquier otro premio, llevará "un título y ningún otro dato o marca que permita identificar su autoría".

La convocatoria contempla dos modalidades de presentación: electrónica, mediante el envío de la documentación requerida al correo oficial del certamen, y física, a través de correo postal dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

El certamen cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, además de un galardón conmemorativo. La obra ganadora será publicada por la Editorial Renacimiento con una tirada inicial de 800 ejemplares.

El jurado estará presidido por el alcalde de Villanueva de Córdoba o por la persona en quien delegue, y contará con la participación de la propia Juana Castro, representantes del ámbito literario y de la Editorial Renacimiento, así como destacadas personalidades de la literatura española. El fallo del premio y el acto oficial de entrega tendrán lugar en noviembre de 2026 en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, en una ceremonia pública concebida como un gran acontecimiento cultural para el municipio.

Con esta nueva edición, Villanueva de Córdoba reafirma su compromiso con la cultura y la literatura, consolidando el Premio de Poesía Juana Castro como uno de los referentes poéticos del ámbito andaluz y nacional.

Cabe señalar que en la edición anterior, la duodécima, el Premio de Poesía Juana Castro recayó en el autor madrileño Jorge Fernández por la obra titulada 'Los mirlos fugaces', trabajo del cual el jurado destacó "su novedad, atrapando desde el primer poema al lector y acercándonos a la poesía auténtica, alejada de la palabrería e introduciéndonos en una atmósfera particular que sorprende por una visión acertada y simbólica de la naturaleza".