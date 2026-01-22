La Banda de Música de Jaén inaugurará el III Ciclo de Música de Cámara y Patrimonio celebrando su 125 aniversario

Imagen de la Banda Municipal de Música de Jaén - AYUNTAIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda municipal de Música de Jaén ofrecerá el domingo, 25 de enero, el concierto inaugural del III Ciclo de Música de Cámara y Patrimonio. La cita tendrá lugar en el Paraninfo del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, a las 11,30 horas.

Con este evento se conmemorará el 125 aniversario de la fundación de esta formación musical (1901-2026). Bajo la batuta de su directora titular, Juany Martínez de la Hoz, la agrupación interpretará un programa que combinará la solemnidad de clásicos como G. Rossini, J.S. Bach, con piezas contemporáneas de gran dinamismo.

Entre las obras destacadas se encuentra 'Un día en el circo', compuesta por James Curnow en 1998; una suite diseñada para banda y dividida en siete movimientos. El concierto continuará con la energía de 'Montaña rusa' de Schwarz y la segunda suite para Banda de A. Reed. El broche de oro lo pondrá Jared Spears con su obra de 1980 'A Dixieland Jazz Funeral'.

La entrada para asistir a este concierto será libre hasta completar aforo, invitando así a toda la ciudadanía y visitantes a participar en el arranque de este ciclo y en la celebración de la trayectoria de la Banda municipal de Música de Jaén.