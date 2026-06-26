Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Jaén durante tres días en señal de duelo y solidaridad con Venezuela

Archivo - Fachada del ayuntamiento de Jaén desde la Plaza de Santa María/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén mantendrá las banderas de los edificios municipales a media asta durante tres días --desde este viernes, 26 de junio, y hasta el domingo, 28 de junio--, como muestra de duelo y solidaridad con el pueblo venezolano y con la comunidad venezolana residente en la capital tras el doble terremoto que ha sacudido el país, especialmente a Caracas y al estado de La Guaira.

Asimismo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará la noche de este viernes con los colores de la bandera de Venezuela --amarillo, azul y rojo-- como gesto de apoyo a los más de 400 ciudadanos venezolanos que residen en Jaén y, por extensión, a todo el pueblo venezolano.

El Ayuntamiento, señala en un comunicado, que es "plenamente consciente del sufrimiento que supone vivir desde la distancia una tragedia de estas características". Por ello, pone a disposición de la comunidad venezolana residente en la ciudad "toda la ayuda y colaboración que pueda necesitar y que esté a su alcance".

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en nombre de la ciudad de Jaén, ha trasladado también sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia.

"Queremos expresar nuestra más profunda empatía y cercanía a toda la comunidad venezolana que vive en nuestra ciudad y que, desde la distancia, afronta con enorme angustia e incertidumbre la situación de sus familiares y amigos. Jaén comparte hoy su dolor y les hace llegar todo su apoyo en estos momentos tan difíciles", ha manifestado el primer edil.