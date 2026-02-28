Belarra condena el ataque a Irán y pide revisar la relación con la OTAN, "alianza criminal que nos hace cómplices"

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su atención a medios en la manifestación por el Día de Andalucía convocada por la Plataforma 28F. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado la intervención militar llevada a cabo durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que ha pedido al Gobierno de España que "haga algo de una vez" para "aislar internacionalmente" al presidente de EE.UU, Donald Trump, y revise la relación con la OTAN, a la que ha calificado de "alianza criminal que nos convierte en cómplices de intervenciones militares ilegales".

En una intervención ante los medios durante la manifestación por el Día de Andalucía convocada por la Plataforma 28F, ha reclamado al Ejecutivo central el cierre de las bases militares estadounidenses en España, denunciando que su presencia supone "un auténtico ataque a la soberanía" y convierte al país en corresponsable de "auténticas barbaridades y crímenes internacionales de los que ni el pueblo andaluz ni el español quieren ser responsables".

Asimismo, Belarra ha calificado esta intervención militar como "una guerra por el petróleo" y asegurando que "lo único que le interesa a Estados Unidos es la pasta y su guerra comercial con China". De este modo, ha recordado que "primero fue Palestina" y ha advertido de que, si no se defiende el derecho internacional humanitario, "después se lo pueden hacer a cualquiera". Según la dirigente, "ahora es Irán y es evidente que esta es una guerra por petróleo".

La diputada y secretaria general de Podemos ha asegurado que el objetivo del gobierno estadounidense, dirigido por Donald Trump, según su análisis, es que Irán, al igual que Venezuela, "deje de vender petróleo barato a China", al tiempo que ha subrayado que "esto no tiene nada que ver con la democracia; es una absoluta barbaridad".