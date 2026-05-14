PSOE-A denuncia al PP por la "grabación y difusión de conversaciones telefónicas reales" durante la campaña del 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, valora ante los medios el desarrollo del segundo debate celebrado de cara a los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha formalizado este jueves una denuncia ante la Junta Electoral contra el Partido Popular (PP) tras "la publicación en redes sociales de grabaciones de conversaciones telefónicas reales mantenidas con ciudadanos".

La formación socialista considera que esta práctica "vulnera los principios de transparencia y neutralidad que deben regir en todo proceso electoral", según ha explicado el PSOE-A en una nota.

En el escrito presentado, el PSOE-A relata que la pieza difundida "utiliza una narrativa emocional y personalista dirigida a reforzar la identificación afectiva del electorado con el candidato del PP".

Se denuncia así "el uso de mecanismos emocionales de comunicación desde una posición institucional, aprovechando la notoriedad inherente al cargo de presidente de la Junta de Andalucía para fines de propaganda electoral, lo que rompe la necesaria igualdad entre candidaturas en este periodo", sostienen desde el PSOE-A.

Asimismo, los socialistas subrayan que los hechos presentan "una dimensión que excede el ámbito electoral al incorporar indicios de tratamiento y difusión pública de categorías especiales de datos personales".

La grabación difundida, según abundan desde el PSOE-A, "incluye referencias expresas a una enfermedad grave y poco frecuente, el fallecimiento de un familiar y manifestaciones explícitas de orientación de voto de un ciudadano identificable".

Por ello, desde el PSOE-A se ha solicitado "el traslado de las actuaciones a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ante la posible vulneración de los artículos 5, 6, 7, 9 y 13 del Reglamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018".

Finalmente, el PSOE-A ha exigido a la Junta Electoral la "paralización inmediata de la difusión de estos contenidos" y que se requiera al Partido Popular la "acreditación de los consentimientos obtenidos, así como la preservación de los archivos originales y metadatos para garantizar la adecuada valoración jurídica de esta infracción".

