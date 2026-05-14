Montero traslada a trabajadoras su promesa de "impulsar la gestión pública directa" de la ayuda a domicilio

Reunión de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. - PSOE-A

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves al sector de las trabajadoras de la ayuda a domicilio y sus representantes su promesa, si llega a gobernar la Junta, de promover "la gestión directa de este servicio público, con el objetivo de mejorar la asistencia a las personas dependientes y avanzar las condiciones laborales de las plantillas".

Según ha informado el PSOE-A en una nota, así lo ha asegurado María Jesús Montero a empleadas de la ayuda a domicilio en un encuentro mantenido en la sede regional del PSOE-A, en el que ha compartido con estas mujeres que "desempeñan un trabajo muy duro e importante de cuidado a mayores y dependientes", y ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "no lo están reconociendo ni valorando como merecen".

La líder socialista andaluza ha subrayado que son las trabajadoras quienes "básicamente sostienen el servicio", y ha defendido que "la gestión pública directa de la ayuda a domicilio por el futuro Gobierno socialista que salga de las urnas este domingo, 17 de mayo, asegurará que todo el presupuesto vaya dirigido a implementar la calidad de la atención y mejorar las condiciones de trabajo del personal".

A este respecto, Montero ha confiado en "acabar con la precariedad laboral en la ayuda a domicilio que obliga a las trabajadoras a soportar jornadas insoportables de una casa a otra con contratos de 15 horas semanales con los que no se llega a fin de mes en cualquier hogar", ha subrayado.

Ha recalcado que la gestión pública directa del servicio que se compromete a impulsar el PSOE-A permitirá a estas trabajadoras "contar con jornadas completas, reconocer sus lesiones como enfermedades profesionales por la considerable carga física de sus tareas, y plantear una segunda actividad con funciones menos exigentes antes de la jubilación, entre otras mejoras".

Para María Jesús Montero, "es imprescindible que los andaluces apuesten en estas elecciones autonómicas por el PSOE-A para defender la ayuda a domicilio como derecho de las personas dependientes y todos los servicios públicos frente a la privatización de Moreno Bonilla".

En este sentido, la candidata socialista ha denunciado que el Gobierno del PP "viene mirando hacia otro lado mientras incumple sistemáticamente la ley de Dependencia y personas mayores y dependientes esperan hasta 600 días para que el sistema andaluz responda a su solicitud de valoración o de prestación".

El "compromiso" de María Jesús Montero al respecto es "acabar con las listas de espera en su primer año de gobierno en la Junta y cumplir la ley y su plazo máximo de 180 días para responder a los usuarios, con garantía de indemnización incluso con carácter retroactivo en caso de incumplimientos".

Finalmente, otra "medida urgente" que promete la líder socialista andaluza es atender "de manera preferente y automática a las personas mayores de 80 años, grandes dependientes y menores de edad".

