El PP Málaga anima a los jóvenes a "mirar el futuro con optimismo e ilusión de la mano de Moreno"

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, José Ramón Carmona, junto a la también candidata y presidenta de NNGG en Málaga, Jéssica Trujillo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, José Ramón Carmona, ha asegurado que "Andalucía es una tierra de oportunidades" y ha animado a los jóvenes a "dejar el pasado atrás y mirar el futuro con esperanza, optimismo e ilusión de la mano de Juanma Moreno".

Así lo ha expuesto Carmona, acompañado por la también candidata y presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga, Jéssica Trujillo, en una visita a la empresa United States of Burger (USB), donde ha afirmado que un Gobierno "fuerte" de Moreno en Andalucía "es la mejor opción para que los jóvenes puedan emprender y montar sus propios negocios, formarse y construir su proyecto de vida".

"Nunca antes se había creado tanto empleo joven como ahora, nunca se habían creado tantos autónomos, nunca se había invertido tanto en servicios públicos para garantizar que tengamos una mejor asistencia en todos los ámbitos y nunca había habido tanta oferta pública de formación ni ayudas para el desarrollo del emprendimiento", ha señalado.

Carmona ha lanzado un "mensaje de ilusión y de orgullo" y ha recordado que los andaluces "hemos sido capaces, entre todos, de pasar de una situación endémica de paro estructural a crear casi 600.000 puestos de trabajo en siete años" de la mano de Juanma Moreno.

Por eso, el candidato a las elecciones ha pedido el apoyo de los jóvenes para formar de nuevo "un Gobierno fuerte, que confíe en la gente joven y que les dé herramientas para desarrollarse emprender y formarse".

También ha reivindicado la gran transformación que está experimentando Málaga como "el ejemplo en el que se miran muchas ciudades, no sólo de España sino de toda Europa" y ha explicado algunas de las medidas que se desarrollarán en la próxima legislatura para ayudar a los jóvenes a superar las dificultades que puedan encontrarse.

Respecto al acceso a la vivienda, Carmona ha señalado la necesidad de construir más inmuebles, bajar el tipo reducido y ofrecer ayudas a los jóvenes para que puedan acceder a su primera vivienda (como el aval joven 'Programa Garantía Vivienda Andalucía). También se podrán deducir en el IRPF hasta 100 euros la compra de lentillas o gafas graduadas, el gasto en veterinario o en la adquisición de productos para celiacos.

Por su parte, Jéssica Trujillo ha afirmado que "Andalucía está en su 'prime', en su mejor momento, porque es ahora cuando más recursos y más esfuerzo se han dedicado para que los jóvenes puedan hacer algo tan sencillo como decidir su propio proyecto de vida".

La también presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga ha incidido en que este es el momento de la historia con mayor financiación de las universidades públicas, que cuentan con el mayor número de títulos ofertados.

Y ha señalado que también la FP también está experimentado una apuesta "sin precedentes, con más plazas que nunca", por lo que ha pedido el voto para que la juventud andaluza pueda seguir avanzando de la mano del PP.

