Más de 163.000 ciudadanos han enviado su voto por correo para el 17M, una cifra similar a 2022

Dos trabajadores de Correos en una imagen de archivo. - CORREOS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 163.000 ciudadanos, en concreto, 163.510, han enviado su voto por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebran el domingo 17 de mayo, una cifra que representa un aumento del 0,8% con respecto a los comicios de 2022, cuando 162.162 personas ejercieron esta modalidad. Unos datos muy superiores a 2018, cuando se contabilizaron los votos de 82.500 andaluces.

Según ha indicado Correos en una nota, los votos emitidos representan el 91,58% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión también similar a la registrada en el anterior proceso electoral celebrado en Andalucía.

En cuanto a las provincias de destino de los votos admitidos (datos provisionales) hasta el momento, el desglose es el siguiente: Almería, 12.984; Cádiz, 18.882; Córdoba, 15.700; Granada, 20.430; Huelva, 10.958; Jaén, 17.715; Málaga, 28.420, y Sevilla, 38.421 votos.

En comparación con los comicios de 2022, el voto por correo ha subido en todas las provincias excepto Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Correos ha destacado que ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales.

En concreto, la entidad ha reforzado la atención a los ciudadanos en su red de 2.329 oficinas en toda España, especialmente, en las 413 oficinas de Andalucía. Se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado mesas adicionales destinadas a gestionar el voto por correo.

Además, la red de oficinas ha dispuesto de 1.325 PDAs, 154 de ellas en Andalucía, para agilizar la atención a los clientes en las oficinas con mayor afluencia de voto por correo. También se ha potenciado el uso del sistema de cita previa que ya está funcionando en 535 oficinas de todo el país, 86 de ellas en Andalucía.

En las oficinas donde ha sido preciso se ha activado una opción en el gestor de turnos para "Voto por correo", para priorizar la atención o canalizarla hacia puestos específicos, todo ello para agilizar la atención y reducir las esperas en las oficinas durante el periodo electoral.

Asimismo, Correos ha indicado que realizó una apertura extraordinaria el 7 de mayo en las oficinas de Dos Hermanas (Sevilla) y Vejer de la Frontera (Cádiz), que celebraban su festivo local coincidiendo con el último día en que se podía solicitar el voto por correo, antes de la ampliación del plazo acordada por la Junta Electoral Central hasta el 8 de mayo a las 14,00 horas.

En esta línea, Correos ha abierto de forma extraordinaria en la localidad de Tocina (Sevilla) el 13 de mayo, festivo local y último día para el depósito del voto por correo. De esta modo, las oficinas han estado abiertas, "a pesar de no ser jornadas laborables", para facilitar al máximo la solicitud y el depósito del voto por correo a todas las personas interesadas.

En cuanto a la red de distribución, también ha contado con PDAs adicionales para facilitar la entrega de la documentación electoral. Asimismo, se han adaptado las rutas de transporte para la remisión de la documentación desde los centros logísticos a todas las unidades de distribución en función de las necesidades.

Correos también ha subrayado que se ha reforzado el servicio en todos los centros logísticos, incluyendo los Centros de Tratamiento Automatizado en Sevilla, Málaga y Granada y el ubicado en el aeropuerto "Adolfo Suárez" Madrid- Barajas, para la correcta gestión de los envíos internacionales.

La entidad ha indicado que está haciendo "el máximo esfuerzo" para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España hasta el 13 de mayo, sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente de Andalucía.

DISPOSITIVO LOGÍSTICO ESPECIAL EL 17M

Para la jornada electoral del 17 de mayo, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales. Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 1.557 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 1.100 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 10.403 mesas electorales distribuidas en los 3.756 locales electorales de los 785 municipios de Andalucía. Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con una copia del resultado del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales de Andalucía.

TARJETAS CENSALES

La colaboración de Correos en las elecciones al Parlamento del 17 de mayo se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además del envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, la recogida de documentación el día de las elecciones y el envío de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales en los municipios con los que hay acuerdo.

Correos ha señalado que ha distribuido las 6.510.832 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 17 de mayo, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente.

Asimismo, está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios. Todas ellas son obligaciones de servicio público que Correos tiene encomendadas por ser el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España.