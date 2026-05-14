Nieto señala que en el PP sí saben que ser Guardia Civil "es una profesión de riesgo"

Archivo - El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública y candidato del PP por Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública y candidato del PP-A por Córdoba al Parlamento andaluz el 17M, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que el PP sí cree que ser Guardia Civil "es una profesión de riesgo", además de saber "distinguir entre un accidente laboral y una muerte en acto de servicio o un asesinato" como el vivido en la costa de Huelva, donde dos guardias civiles fallecieron la semana pasada durante la persecución de una narcolancha.

Así lo ha afirmado José Antonio Nieto en declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los premios anuales de Asociación de Veteranos de la Guardia Civil en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), todo ello después de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, calificara durante el último debate electoral como "accidente laboral" la muerte de los dos guardias civiles.

En este contexto, el popular ha reiterado el "reconocimiento y apoyo" de su formación "a todos los guardias civiles de España, particularmente a los que desempeñan su labor en Andalucía", quienes "ejercen a diario" una "profesión de riesgo" y "merecen ser reconocidos por ello". Al respecto, ha añadido que el PP ha llevado "más de 50 iniciativas al Congreso de los Diputados" en este sentido y "todas han sido rechazadas sistemáticamente".

En el PP tienen "claro que hay que equilibrar la fuerza y los medios entre los narcotraficantes y los guardias civiles, los policías y los agentes de aduanas", pues todos ellos "hacen un trabajo increíble" a pesar de que "siempre están peor dotados que los que infringen las normas", ha asegurado Nieto.

Tal y como ha continuado, para el PP "sí es fundamental mantener el respeto a las familias de los guardias civiles en unas circunstancias como la que han vivido", algo que, en su opinión, "no ha sido el que ha tenido ni el Gobierno de España ni los partidos políticos que sustentan al Gobierno de España".

En este contexto, el candidato popular ha expresado que "los andaluces han tenido que hacer un parón en esta campaña electoral" para "reflexionar qué está pasando y qué repercusión tiene eso que está pasando" en España y en Andalucía, subrayando la importancia de "apostar por gobiernos sólidos, gobiernos estables que tengan claro el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad" y que "tengan claro cómo defender la convivencia y cómo defender a la sociedad".

Así las cosas, Nieto ha comentado que hay que tener "claro qué instituciones son las que merecen respeto" y no permitir que "desde ningún gobierno ni desde ningún partido político se les falte el respeto a los que dan la vida por la seguridad" de los ciudadanos y que "desempeñan una labor cotidiana encomiable sin la que seguramente este país no sería, ni de lejos, lo que es".

"Andalucía quiere ser líder para hacer una España más fuerte, más sólida, y eso es imposible sin las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha dicho Nieto, quien ha reafirmado el "compromiso" del PP "con lo que hay por delante y con la tarea que tienen que desempeñar, en las mejores condiciones y con los recursos necesarios, la Guardia Civil y la Policía Nacional en España y en Andalucía".

"LAS MAFIAS DEL NARCOTRÁFICO A LA AUDIENCIA NACIONAL"

Por otro lado y respecto a los tiempos de los juicios en materia de narcotráfico, Nieto ha explicado que la Junta de Andalucía "no tiene competencia directa en esa materia, pero sí la posibilidad de recomendar", algo que llevan haciendo "los últimos cuatro años", pues se ha pedido que "las causas que tienen que ver con las mafias del narcotráfico se lleven en la Audiencia Nacional".

"No podemos sobrecargar a juzgados pequeños con una causa en la que hay un asesinato de dos agentes" y en el que, "al final, acaban llegando los jueces que acaban de salir de la escuela judicial, que no tienen la experiencia suficiente, ni los medios suficientes", además de recaer sobre ellos "una responsabilidad enorme", ha dicho Nieto, que ha advertido que esto es lago que "ocurre en todo el litoral de Andalucía".

En opinión del consejero, "debe haber una reflexión en el Ministerio de Justicia, incluso en el Consejo General del Poder Judicial, y darse cuenta del papel, para qué nació, la Audiencia Nacional". Así, ha señalado la importancia de "dotarla de los medios que también requiera, poner a los mejores jueces, los más especializados con los recursos que requieran y que necesiten, para luchar y defender a Andalucía de un problema que se está convirtiendo en un auténtico lastre para el desarrollo y la convivencia".

Para concluir, José Antonio Nieto ha remarcado la necesidad de que haya "un Gobierno de España que mire hacia abajo y que se ocupe de los problemas" de Andalucía. "Esa sería una solución: un juez especializado, con los medios suficientes, desde la Audiencia Nacional, practicando las pruebas con la agilidad que se merece y haciendo que las instrucciones sean mucho más ágiles y mucho más rápidas que lo que se pueden desarrollar ahora en nuestro partido judicial".