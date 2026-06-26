Bendodo pide a alcaldes y presidentes autonómicos de PSOE que "alcen la voz" en el Comité Federal frente a Sánchez

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla" con el mandato del Congreso de los Diputados y convoque elecciones generales porque "resistir no tiene ningún sentido".

En un acto en Córdoba para la presentación del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells que se celebrará la próxima semana en Castellón, Bendodo se ha pronunciado así sobre el hecho de que el Congreso aprobara ayer la moción del PP, que contó con el apoyo de Vox y Junts, emplazando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

"Cuando te retira la confianza el Congreso, que es el pueblo, tienes que convocar sí o sí las elecciones porque te lo ha mandado el pueblo y resistir no tiene ningún sentido", ha manifestado Elías Bendodo, para quien Sánchez "ya está solo y todos los que le dieron el apoyo para ser presidente le han abandonado".

Ha señalado que el mismo Congreso que le valió para ser investido presidente, "y es legítimo, aunque perdiera las elecciones, ahora le ha dicho que tiene que dimitir y convocar elecciones". Ha criticado que, cuando se produjo el resultado de la votación de la moción del PP, Sánchez, en vez de aceptarlo, se puso "en pie a aplaudir, a tomarle el pelo no al PP ni a los grupos que votamos eso, sino a la democracia y a la soberanía popular".

Para Bendodo, esto tiene un "límite" que lo deberían poner en el propio PSOE y, por ello, ha hecho un llamamiento a los "pocos" alcaldes y presidentes autonómicos socialistas para que este sábado, en el Comité Federal del partido, sean "valientes" y "levanten la voz por la decencia de España y también de lo que fue el PSOE".

Ha manifestado que esos cargos socialistas tienen la opción de alzar la voz "contra la corrupción sanchista" o de callarse y ser "arrastrados y engullidos por el sanchismo": "Ante tanta corrupción, estar de perfil evidentemente no puede ser una opción".

"Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Socialista tienen una oportunidad de oro en ese comité federal con un gesto de valentía, de amor propio y de defensa a España y a las siglas de su partido, que Sánchez ha arrastrado hasta hacerlas eliminar para poner el sanchismo por encima de todo", ha insistido Elías Bendodo. Y termino con dos mensajes, insisto.

Para el dirigente del PP, "por mucho que las cloacas de Sánchez hayan tratado de hostigar a jueces, fiscales y a fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional", se ha demostrado que el "estado de derecho es más fuerte que el PSOE y que las cloacas del PSOE".

Asimismo, se ha referido a la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el "muro de carga, el gurú ideológico y el camino por el que el sanchismo discurría" y que ahora ha "colapsado". "Cada noticia que conocemos de Zapatero es más grave y él no era ni mucho menos un jarrón chino en el PSOE", según Bendodo, para quien el expresidente estaba en el "puente de mando del sanchismo".