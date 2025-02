Bendodo pide a Díaz que entienda que Montero "no da para más" y la líder del PSOE-A le afea "machismo y paternalismo"

MADRID/SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha señalado este miércoles que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no da para más", por lo que ha pedido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no le "tenga en cuenta" a su compañera de gabinete su comportamiento en torno a la tributación por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha enfrentado en los últimos días a los socios del Gobierno de coalición --PSOE y Sumar--, un comentario al que la también secretaria general del PSOE andaluz ha replicado acusando al representante del PP y diputado por Málaga de "machismo y paternalismo" al dirigirse a ella y a su compañera de gabinete.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, y al hilo de una pregunta que Bendodo ha dirigido a Montero, a la que ha querido "defender" frente a Yolanda Díaz, según ha comenzado comentando con ironía.

Así, el dirigente del PP se ha dirigido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y referente de Sumar, Yolanda Díaz, para pedirle que no le "tenga en cuenta" a Montero el haberse "enterado por la prensa de algunas cuestiones que tenía que haberle comunicado su compañera", la vicepresidenta primera del Gobierno.

"No se lo tenga en cuenta, por favor", ha pedido Bendodo a Díaz, para añadir a continuación que Montero "lleva muchas cosas para adelante". "Tiene la cabeza en Ferraz; el despacho en La Moncloa; los 'findes', cuando puede, viene a Andalucía, y no da para más. Esa es la realidad. No se lo tenga en cuenta, por favor", ha insistido el dirigente del PP en su mensaje dirigido a la ministra de Trabajo en relación a la titular de Hacienda y nueva líder del PSOE-A.

A continuación, Bendodo ha espetado a Montero que "todavía no ha debutado como secretaria general del PSOE" andaluz --que este próximo fin de semana celebra su XV Congreso Regional en Armilla (Granada), del que saldrá renovada su dirección encabezada por la vicepresidenta primera--, pero ya ha conseguido dos cosas", de forma que "ya tiene una rebelión a bordo en casi todas las provincias de Andalucía, y ya están echando de menos a Susana Díaz por allí abajo", le ha reprochado.

"Usted sabrá lo que está haciendo", ha advertido Bendodo a Montero, a quien ha afeado que "ha quedado para ser delegada del independentismo de Pedro Sánchez", y a la que ha emplazado a "elegir" entre "ser delegada del independentismo de Pedro Sánchez o dedicarse a Andalucía".

MONTERO A BENDODO: "CADA UNO SE RETRATA SOLO"

La vicepresidenta primera del Gobierno ha replicado al dirigente del PP que "cada uno se retrata solo", y le ha reprochado que, "con su intervención, y en la forma como se dirige" tanto a ella como a la vicepresidenta segunda, "ha manifestado un machismo, un paternalismo, un desprecio en la forma de dirigirse a dos personas que representan funciones importantes en este Gobierno, que la pregunta es" si "hubiera usted utilizado el mismo tono, las mismas palabras y la misma manera de dirigirse si hubieran sido dos hombres los que estuvieran sentados en estos escaños".

"Se lo digo ya, señor Bendodo: no", se ha respondido la propia Montero, que ha afeado al que fuera también consejero de la Presidencia en el Gobierno andaluz del PP-A presidido por Juanma Moreno de utilizar "solamente" ese tono "cuando se trata de dirigirse a las mujeres" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dicho esto, Montero ha defendido que el actual Gobierno "va a seguir trabajando por la mayoría social de este país; haciendo que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el más alto de la serie histórica", además de "trabajando por todos los territorios y con todos los representantes" de éstos. "En definitiva, va a seguir impulsando cohesión social, pero también cohesión territorial", ha zanjado la vicepresidenta primera.

En su segundo turno, Bendodo ha respondido a Montero que "sólo" ha intentado decirle a su compañera de gabinete, la vicepresidenta segunda del Gobierno, "que usted lleva muchas cosas para adelante, y que a veces mete la pata, pero como todos, cuando lleva muchas cosas 'pa'lante'". "Nada más", ha remachado.

Dicho esto, el vicesecretario 'popular' ha señalado a Montero que "la realidad" es que "se le nota en la cara que no quería venir a Andalucía" como líder del PSOE-A, y "viene a palos", y le ha espetado que comparte con Pedro Sánchez que su "peor enemigo" es "la hemeroteca".

EL CASO DE LOS ERE Y LOS CONTRATOS DEL SAS

En esa línea, Bendodo ha afeado a Montero que, "quiera o no, trae una mochila enorme" tras haber sido "miembro del Gobierno" andaluz en las etapas de los socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes, y la ha acusado de haber sido "la consejera que impidió que se solicitara la devolución de lo robado por la trama de los ERE".

"¿Qué me puede decir sobre esto?", ha preguntado Bendodo a Montero, quien ha replicado al dirigente del PP con otra cuestión, la de si "para eso ha quedado su papel dentro de Génova, dentro del Grupo Parlamentario" Popular y "dentro de la función tan importante que venía usted a hacer aquí, a Madrid".

Además, ha respondido a Bendodo que "lo que no saben sus compañeros" de bancada "es por qué salió del Gobierno de Andalucía?". "¿Se lo ha explicado?", ha preguntado la vicepresidenta primera al exconsejero de la Presidencia de la Junta, a quien ha continuado preguntando para concluir si ha explicado a sus compañeros diputados del PP "lo de los contratos 'exprés' de los interinos que tumbó el Tribunal Superior de Justicia (de Andalucía; el 'caso Marchelo'; las imputaciones de los gerentes del SAS --Servicio Andaluz de Salud--", y "las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude".