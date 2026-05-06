Bendodo (PP) señala que el 17M "el verdadero adversario no es ni la derecha ni la izquierda" sino "la relajación"

Bendodo durante su intervención en Alcalá la Real - EUROPA PRESS

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha señalado sobre las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo que "el verdadero adversario no es ni la derecha ni la izquierda" sino "la relajación que se puede instalar por decir que está todo hecho"

En declaraciones a los medios en Alcalá la Real (Jaén), Bendodo ha apuntado que "las elecciones o las mayorías amplias solo se pierden de dos formas, dándolas por ganadas o dándolas por perdidas" y en el caso de Andalucía "ni están ganadas ni están perdidas", de ahí que haya que "seguir peleando" por tener "esa mayoría suficiente" con la que ahora cuenta Andalucía y con la que le ha ido "bien".

Para el dirigente popular, el "tren de progreso" que cogió Andalucía en 2018, "ni se puede escapar ni puede encontrar obstáculos que reduzcan esa velocidad" porque lo que ofrece la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, es "crispación".

Ha defendido que esta campaña electoral, es "clave" para Andalucía y para el conjunto de España porque "la victoria de Juanma Moreno en Andalucía será la antesala del cambio en España y la victoria del presidente Feijóo, que hace falta".

Bendodo ha dicho sentirse "orgulloso" del "cambio que se ha producido en Andalucía" frente a un PSOE que "convirtió Andalucía en un gran sumario judicial, igual que el Sanchismo ha convertido a España en otro gran sumario judicial".

Ha aludido a los "años oscuros de Cháves, de Griñán y de Montero, en Andalucía", con los ERE o el caso Invercaria, con "escándalos todos los días, que es lo que ahora, según Bendodo, le está pasando al Gobierno de Pedro Sánchez donde la candidata socialista ha sido "su número dos".

"Parece que (María Jesús Montero) tiene la habilidad de viajar con la corrupción, con ella siempre, en Andalucía y ahora en España", ha dicho el dirigente popular, que ha añadido que a la candidata socialista "le va a faltar campaña para dar explicaciones".

El dirigente popular también ha centrado su intervención en criticar a Montero por su etapa por consejera de Salud de la Junta de Andalucía. En este punto, la ha responsabilizado del despido de 7.773 profesionales sanitarios y de "dar la puntilla" a la sanidad pública.

"No lo dice el PP, lo dice la Cámara de Cuentas. Ese es el informe, 7.773 profesionales sanitarios despidió María Jesús Montero como consejera de Salud", ha afirmado Bendodo. Además, la ha acusado de "sacar" medio millón de andaluces de las listas de espera sanitarias y "meterlos en un cajón para que no contaran".

"Ahora mismo estamos con el maltrato con los médicos que se ha exportado también al gobierno de España. Los médicos están en huelga por culpa del Gobierno de España porque los ningunea y no les da el sitio que les corresponde", ha continuado el dirigente popular.

Asimismo, ha indicado que el eslogan del PSOE de defensa de lo público y de la sanidad pública, es "un fraude" porque "el verdadero eslogan que debería haber impreso Montero es votar recortes en la sanidad pública, porque eso es lo que hicieron ellos".

Bendido ha continuado detallando que cuando llegaron al Gobierno andaluz a finales de 2018, el presupuesto de la Consejería de Salud era de 9.840 millones de euros y "hoy son 16.265, el doble" y "eso es apostar por la sanidad pública". A ello le ha sumado que a su llegada había 100.695 profesionales sanitarios en la sanidad pública y "casi ocho años después 129.645".

También relacionado con la sanidad, Bendodo ha afirmado que con María Jesús Montero como consejera de Salud, la Junta "firmó el primer concierto con la sanidad privada, donde desviaba pacientes de la pública a la privada por valor de 500 millones de euros" y por eso "tiene que dejar de tomarle el pelo al conjunto de los andaluces".

Por último, ha cerrado su intervención pidiendo a los dirigentes socialistas que "dejen en paz" y "no insulten al conjunto de los andaluces" porque "ahora se abren los informativos" no con casos de corrupción sino con noticias como que Andalucía "lidera el número de autónomos y la creación de empleo, 60 meses creando empleo en Andalucía".

"Llegamos aquí al Gobierno y había un millón de parados del Gobierno socialista. Hoy son menos de 600.000 parados. Todavía hay que crear más empleos, pero eso es lo que estamos consiguiendo", ha concluido el dirigente popular.